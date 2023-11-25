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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский сообщил, что Украина получит военные корабли для защиты «зернового коридора»
А не спросили у РФ, как там с отзывом гарантий безопасности судоходства в Чёрном море? Ведь это же самое главное.

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С тех пор как Россия в середине июля этого года по причине нежелания коллективного Запада выполнять свою часть уговора не стала продлевать участие в так называемой зерновой сделке и отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море и восстановила в северо-западной акватории Чёрного моря режим временно опасного района, вывоз украинского зерна в сытую Европу практически обрушился. По суше его вывозить дорого, да и на пути стоят такие сельскохозяйственные государства, как, например, Польша, Румыния, Венгрия, которые тут же стали блокировать украинские фуры с зерном по бросовым ценам.

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Таким образом, Украина лишилась одного из своих последних источников дохода. И вот, по всей видимости, президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось то ли выторговать непонятно на что, то ли надавить западным спонсорам на жалость, но сегодня он сообщил о достижении договорённости о предоставлении военных кораблей для сопровождения судов с зерном и для обеспечения безопасности зернового коридора.

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Ключевым достижением в рамках этой сделки Зеленский считает тот факт, что её якобы удалось организовать без участия России. Так-то оно, может, и так, вот только кто будет обеспечивать безопасность судоходства, Зеленский почему-то умолчал, а ведь это ключевой вопрос во всей этой схеме. Но ведь вдаваться в детали не важно: главное — наговорить и наобещать, а дальше хоть потоп.

#украина #политика #экономика
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