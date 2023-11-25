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Полностью лишённая государственного суверенитета и не имеющая сильных личностей в своём политическом классе, нынешняя Германия беспрекословно выполняет ценные указания США. В Вашингтоне сказали взять на себя бремя содержания Украины, Берлин берёт под козырёк и исполняет. Сегодня Германия полностью уничтожила все отношения с Россией, которые если и будут восстановлены, то явно только после смены немецких политических элит, и является вторым после самих США государством по объёму оказанной Украине «помощи».
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Между тем на фоне разрыва отношений с РФ в Германии продолжается, как это назвали в немецком правительстве, техническая рецессия, но несмотря на серьёзные проблемы в экономике Берлин будет продолжать оказывать поддержку Киеву. Об этом сегодня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам Шольца, Германия будет и дальше поддерживать Украину и делать всё для того, чтобы «смягчить» экономические последствия данного конфликта. Какие образом немецкий канцлер собирается это делать, вопрос хороший, но задать ему в Германии либо не решаются, либо не видят в этом смысла, потому что знают, что ответ будет набором оторванных от реальности клише. Следует отметить, что Олаф Шольц в текущем конфликте пошёл ва-банк и уже не может из этой ловушки выбраться, хотя тенденция конфликта очевидна уже, пожалуй, всем.