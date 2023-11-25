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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британское издание показало «крупнейшую российскую атаку дронами» по Киеву
Без лжи в виде повторения неподтверждённых заявлений Киева не обошлось.

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Сегодня утром по украинской столице и её окрестностям был нанесён масштабный удар беспилотниками, под который попали военные объекты, а также объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической. По крайней мере, о перебоях в электроснабжении в центральном регионе Украины, а также в ряде районов Киева сообщала компания Укрэнерго.

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Несмотря на эти факты, в командовании Воздушных сил ВСУ решили не заморачиваться и повторили сказку о том, что были сбиты практически все участвовавшие в ударе беспилотники. Мы, конечно, не сомневаемся в том, что западные системы ПВО некий процент от ударных БПЛА всё-таки смогли перехватить, но здесь не нужно быть Евклидом, чтобы почитать о масштабах повреждений даже по версии украинских энергетиков, и, сопоставив их с заявлениями ВС ВСУ о перехвате 74 из 75 «дронов», понять, что цифры не сходятся.

Впрочем, для британского издания The Sun это всё сложно, поэтому оно решило просто повторить всё, что сказали в командовании ВС ВСУ. К сожалению, огромная часть аудитории данного «СМИ» слепо верят этим значениям и даже не думают их оспорить. Ценность материала The Sun, впрочем, в другом: оно «почему-то» (на самом деле, понятно, почему) не подчиняется требованиям Киева о запрете съёмок работы систем ПВО, поэтому сегодня показало, как происходил процесс отражения атаки по украинской столице.

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Судя по интенсивности работы противовоздушной обороны Киева, удар и правда был масштабный. А вот являются ли вспышки в небе теми самыми «сбитыми» беспилотниками типа «Герань-2» — это уже вопрос открытый, и его нужно адресовать специалистам.

#украина #политика
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glavhyilo
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всё это классика,чтоб игнат закукарекал,как кукаряка
"Герани" стали покрывать карбоном и красить в чёрный цвет — такой дрон тяжелей сбить украинской ПВО
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