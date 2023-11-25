ВСУ как всегда «сбили» все кроме одного, но электроснабжение нескольких районов всё же было нарушено.

На протяжении нескольких месяцев столица Украины живёт так, будто никакого конфликта нет и в помине. Сегодня утром это изменилось: дроны-камикадзе «Герань-2» наносили удары по военным объектам в Киеве.

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Процесс продолжался несколько часов. Какие конкретно объекты становились целями для беспилотников, не уточняется (Минобороны РФ по этому поводу пока не обмолвилось ни словом), равно как неизвестно, какое общее количество беспилотников принимало участие в налёте.

Статистика имеется разве что с украинской стороны. Доверять ей мы, естественно, не станем, но озвученные командованием Воздушных сил ВСУ цифры впечатляют: в ударе по Киеву, сообщают украинские военные, участвовали 75 дронов-камикадзе «Герань-2», которые на Украине продолжают из пропагандистских побуждений именовать по якобы иранскому оригиналу Shahed-136, хотя все, кому было интересно, уже знают, что российская «Герань-2» имеет ряд отличий от иранского «Шахеда» как в конструкции, так и в «начинке».

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Согласно комментариям командования ВС ВСУ, 74 из 75 ударных беспилотников были якобы сбиты. И хотя мы не сомневаемся в том, что часть дронов действительно удалось перехватить (например, обломки чёрной «Герани» уже есть на фото) силами переданной западными странами ПВО, то вот почему-то Укрэнерго сообщило о повреждении линий передач и линий распределения в центральном районе Украины, в результате чего в Киеве и Киевской области могут быть аварийные отключения электроэнергии. Несмотря на возможности «Гераней-2», один беспилотник такие повреждения бы не нанёс при всём желании.