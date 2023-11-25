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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия из-за санкций потеряла 76 пассажирских лайнеров — министр транспорта
Заменять их на «Суперджеты» и МС-21 будем? Причём, желательно, начать это делать ещё вчера.

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Говорить, что так называемые санкции, а по сути — незаконные односторонние рестрикции — вообще не повлияли на российскую экономику, стало бы, конечно, преувеличением. Влияние, хоть оно и сведено к минимуму, всё же имеется. Например, сегодня министр транспорта России Виталий Савельев сообщил о том, что многие западные рестрикции в авиационной отрасли стали для России неожиданностью, в результате чего страна лишилась 76 пассажирских лайнеров.

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В каком плане Россия этих лайнеров «лишилась», из комментария главы Минтранса не вполне понятно. Предположим, что часть лайнеров остались заблокированными в аэропортах стран коллективного Запада, а часть пострадали от блокирования поставок запчастей.

В любом случае, 76 лайнеров, учитывая не такой уж большой российский авиапарк, это серьёзный удар. И его нужно восполнять за счёт собственного гражданского авиастроения. Как поступать с Boeing и Airbus в случае, если они захотят вернуться на российский рынок после «рассасывания» украинской проблемы, сейчас вопрос открытый. На Западе бы им навсегда и за дело запретили доступ к своему рынку. Российские власти же наверняка выберут более мягкий вариант: сосуществование отечественного и российского авиапрома. С введением огромных пошлин на ввоз импортных гражданских лайнеров, естественно, ну или с открытием заводов в России, как это в своё время происходило со многими зарубежными автопроизводителями.

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В следующем году российские авиакомпании должны начать получать первые отечественные лайнеры МС-21 и полностью импортозамещённые версии «Сухого Суперджета». Именно на эти два самолёта сейчас возлагаются основные надежды российской гражданской авиации.

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