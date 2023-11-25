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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
Не суди да не судим будешь.

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После начала специальной военной операции, а затем после начала частичной мобилизации из России сотнями тысяч стали выезжать граждане вполне очевидных политических взглядов. Кто-то уезжал, чтобы сохранить рабочее место в иностранной IT-компании, кто-то из пацифистских побуждений, третьи эмоционально не выдержали перспективы навсегда остаться без Netflix и Spotify. По разным подсчётам, количество выехавших составило либо около миллиона, либо чуть больше. И вот, сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин решил сделать резкий, если не сказать жёсткий комментарий относительно «релокантов».

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По словам Володина, многие из покинувших страну так и не смогли трудоустроиться в новом государстве, при этом обратно в Россию их «с распростёртыми объятиями» якобы никто не ждёт. Дальше Володин позволил себе заявить, что «релоканты», по сути, «совершили предательство» по отношению к родине, родственникам и близким, а многие из них сделали это даже дважды, поспешно после февраля 2022 года начав принимать израильское гражданство, но отказываясь брать на себя обязательства по защите Израиля с 7 октября текущего года после беспрецедентной террористической атаки со стороны радикального движения ХАМАС.

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Трудно сказать, зачем спикер Госдумы вещает подобные вещи, не утруждаясь даже посмотреть на ситуацию с другой стороны. А другая сторона ведь несложная: многие из уехавших из России являются специалистами в своих отраслях, в которых в РФ теперь наблюдается просадка. Говорить, что обратно их с распростёртыми объятиями «не ждут» — как минимум недальновидно: если человек ошибся, поддавшись панике, он имеет право на условный второй шанс, хотя бы из чисто человеческих соображений.

#политика
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