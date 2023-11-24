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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса: Запад настоятельно рекомендует Зеленскому пойти на переговоры с Москвой
Москва-то не против. Вот только условия каждый день будут становиться всё жёстче и жёстче.

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Публично на данном этапе украинского кризиса любые переговоры со стороны Киева принципиально отвергаются даже несмотря на тот неоспоримый факт, что эти переговоры больше нужны именно Киеву. Бескомпромиссность украинским властям придаёт вера в то, что Запад не оставит страну без поддержки. И хотя разумом все понимают, что ставить будущее своего государства в зависимость от чужой воли — это крайне рискованная практика, но эскалация и бескомпромиссная риторика киевских властей зашли так далеко, что, кажется, мосты уже сожжены.

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Тем не менее, публичные заявления это одно, а вот что происходит за кулисами — в кулуарах — мы можем только фантазировать. Чуть ближе к закулисным разговорам могут подобраться ушлые журналисты, и вот, сегодня немецкое издание Bild опубликовало статью Юлиана Рёпке, ссылающегося на «правительственные круги» коллективного Запада.

Из этой статьи следует, что западные столицы намерены вынудить президента Украины пойти на переговоры с Россией. Согласно комментарию журналиста, в Вашингтоне «координируют» положение дел с целью того, чтобы поставить Украину в более выгодную переговорную позицию. Под это дело США и Германия намерены обеспечивать ВСУ вооружениями, достаточными для того, чтобы не позволить линии боевого соприкосновения обрушиться.

Как пишет Рёпке, один из собеседников из немецкого правительства заявил ему, что президент Украины должен самостоятельно прийти к осознанию того факта, что ситуация вышла из-под контроля и обратиться к народу с заявлением о необходимости проведения переговоров.

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Понятно, что для Зеленского любые переговоры будут означать политический, а если ситуация внутри Украины к тому моменту начнёт окончательно трещать по швам, то и не только политический конец. Собственно, именно по этой причине президент Украины и продолжает за счёт украинского человеческого и западного финансового и военного ресурсов сопротивляться российской специальной военной операции. А ведь трагедия в том, что до этого можно было и не доводить, просто выполнив запредельно лояльные по отношению к Украине Минские соглашения. Сегодня же ситуация такова, что крайне наивно полагать, что Москва будет готова идти на заморозку текущего конфликта, которая будет означать простое откладывание проблемы в долгий ящик без её фундаментального решения. Бытует справедливое мнение, что время полумер закончилось ещё весной прошлого года.

#украина #политика #германия
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