От дефицита оптимизма датские функционеры явно не страдают.

Материально (деньгами или вооружениями, а порой и тем, и другим) поучаствовать в украинском кризисе на стороне Киева решили пятьдесят государств, считающих себя «союзниками» Соединённых Штатов. В их числе как такие серьёзные игроки, как Германия, так и представители когорты «все побежали, и я побежал» в лице, например Дании. Сегодня официальный Копенгаген устами министра обороны Троэльса Лунда Поульсена заявил, что Дания будет продолжать оказывать «помощь» Украине.

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А чтобы не быть голословными, в Дании заявили о выделении Киеву в 2025—2027 годах средств на сумму в 23,5 миллиарда датских крон, что примерно равняется $3,4 млрд. По мнению министра обороны Дании, эти размазанные на три года вложения являют собой «чёткий сигнал» о том, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Копенгагена.

Мы сейчас не будем говорить о чрезмерном оптимизме датских властей, поскольку пока что это делать преждевременно, однако в целом ход развития событий свидетельствует о том, что министр обороны Дании пребывает, как бы это помягче выразиться, в иллюзиях.

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В целом мы наблюдаем процесс активного перекладывания украинского бремени с США на европейские государства. А те так далеко зашли в своей оторванной от реальности риторике, что умыть руки, поспособствовав дипломатическому разрешению текущего украинского кризиса, не могут, поскольку это будет означать их тотальное политическое поражение.