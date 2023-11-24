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Канада, несмотря на свою незначительность (если не сказать незаметность) на международной арене, является верным «союзником» Соединённых Штатов, поэтому делает то, что ей велит старший товарищ. Велит отдавать последнее оружие — будет беспрекословно исполнять. В частности, сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава передаст Киеву более одиннадцати тысяч штурмовых винтовок (они же в российской/советской классификации автоматы), а также более девяти миллионов патронов к ним. Проще говоря, на каждый «ствол» примерно по 27—28 магазинов стандартного натовского калибра 5,56x45мм.
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Соответствующее заявление Трюдо сделал в рамках пресс-конференции по итогам саммита Канада—ЕС, не забыв добавить также, что Канада продолжит оказывать «помощь» Украине.
Подобные известия лучше всего характеризуют уровень зависимости Украины от безмерной западной «помощи»: украинская армия и, в первую очередь, экономика с промышленностью сведены до такого состояния, что даже автоматы — и те приходится завозить из стран-спонсоров. Ну, а до сих пор предпочитающим играть в «аполитичность» россиянам очередной повод задуматься, с кем на самом деле идёт конфликт, и какие условия будет ставить Москва на переговорах о его завершении.