Вы-то. Вы-то куда лезете, а?

Канада, несмотря на свою незначительность (если не сказать незаметность) на международной арене, является верным «союзником» Соединённых Штатов, поэтому делает то, что ей велит старший товарищ. Велит отдавать последнее оружие — будет беспрекословно исполнять. В частности, сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава передаст Киеву более одиннадцати тысяч штурмовых винтовок (они же в российской/советской классификации автоматы), а также более девяти миллионов патронов к ним. Проще говоря, на каждый «ствол» примерно по 27—28 магазинов стандартного натовского калибра 5,56x45мм.

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Соответствующее заявление Трюдо сделал в рамках пресс-конференции по итогам саммита Канада—ЕС, не забыв добавить также, что Канада продолжит оказывать «помощь» Украине.

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Подобные известия лучше всего характеризуют уровень зависимости Украины от безмерной западной «помощи»: украинская армия и, в первую очередь, экономика с промышленностью сведены до такого состояния, что даже автоматы — и те приходится завозить из стран-спонсоров. Ну, а до сих пор предпочитающим играть в «аполитичность» россиянам очередной повод задуматься, с кем на самом деле идёт конфликт, и какие условия будет ставить Москва на переговорах о его завершении.