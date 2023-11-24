Молдавию продолжают гнать по украинскому сценарию.

Как мы уже неоднократно отмечали, нежизнеспособные лимитрофы, которые могут нормально существовать только в орбите более мощного государства, способного обеспечить им рынки сбыта и рабочие места, зачастую очень любят «потявкивать» на тех, за чей счёт, собственно, совсем недавно имели хлеб с маслом, колбаску и вино на ужин. Так, действующая молдавская администрация, которая во главе с президентом Майей Санду приходила к власти на широко поддерживаемых в молдавском обществе лозунгах о мире и сотрудничестве с Россией, после избрания радикально изменила свою позицию и стала гнать Молдавию на обочину Евросоюза.

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В результате Молдавия присоединяется к незаконным антироссийским «санкциям», хотя совершенно не обязана это делать, отказывается платить за российский газ и в целом разрушает молдавско-российские отношения, нужные, по большому счёту, исключительно самой Молдавии (России от них исторически только больше проблем).

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийские решения Кишинёва, заявив, что присоединение Молдавии к санкционному режиму в отношении Москвы — это «очередной враждебный шаг» молдавского руководства. Продолжение проведения Молдавией данной политики ведёт к риску полного разрушения отношений с Россией, которые и так «уже находятся в весьма плачевном состоянии».

Как справедливо отметила Захарова, действия молдавских властей идут в разрез с интересами народа Молдавии, заинтересованного в дружественной политике по отношению к России. В ответ на действия Кишинёва Москва примет меры, о которых МИД РФ сообщит дополнительно.

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В целом не может не вызывать тревогу ситуация с молдавской политикой, которая полностью повторяет политику Украины последних 10—20 лет. Чем эта политика закончилась для Украины, к сожалению, видит весь мир, который должен, по идее, вынести из этого урок. И мы сейчас даже не о боевых действиях, ставших трагической кульминацией проводимой Киевом политики, а о тотальном уничтожении экономического потенциала государства, случившегося задолго до начала Россией её специальной военной операции.