Басня «Энергетик, который кричал "Ракеты!"».

Железная логика касательно российских ударов по украинской энергосистеме приводит только к одному естественному выводу: если бы необходимость в полном и окончательном уничтожении всех энергообъектов на Украине была, то это бы было сделано ещё прошлой осенью, причём без особых проблем. Тем не менее, примерно половина всей энергосистемы сейчас находится в строю, и этого хватает для обеспечения потребностей сильно сократившегося в результате вынужденной эмиграции населения Украины.

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Поскольку сейчас энергосистема Украины фактически дышит на ладан, и украинские эксперты уже заранее предупреждают граждан о том, что даже если ракетных ударов не будет, то с наступлением климатической зимы страна может вернуться к веерным отключениям энергии из-за её дефицита, страшилки на тему возможного возобновления ВС РФ нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре разлетаются только в путь.

В частности, сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия накопила примерно 900 ракет разных типов. Свой расчёт Игнат строит на основании непонятно откуда у него имеющейся информации о том, что РФ якобы может производить порядка сотни ракет в месяц, при том, что интенсивность именно ракетных обстрелов территории Украины в этом году многократно сократилась.

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Безусловно, производственные мощности в России гораздо выше, чем 100 ракет в месяц, и ракетные удары действительно уже очень давно не осуществлялись. Вот только бытует мнение, что накапливаются они не для ударов по энергосистеме, а для некой куда более важной цели, которая остаётся в секрете. Как вариант, исход текущего конфликта уже и так очевиден, и ВС РФ просто восполняют потраченные на Украину запасы средств поражения.