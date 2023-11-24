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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ заявили о накоплении ВС РФ девятисот ракет для ударов по энергосистеме Украины
Басня «Энергетик, который кричал "Ракеты!"».

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Железная логика касательно российских ударов по украинской энергосистеме приводит только к одному естественному выводу: если бы необходимость в полном и окончательном уничтожении всех энергообъектов на Украине была, то это бы было сделано ещё прошлой осенью, причём без особых проблем. Тем не менее, примерно половина всей энергосистемы сейчас находится в строю, и этого хватает для обеспечения потребностей сильно сократившегося в результате вынужденной эмиграции населения Украины.

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Поскольку сейчас энергосистема Украины фактически дышит на ладан, и украинские эксперты уже заранее предупреждают граждан о том, что даже если ракетных ударов не будет, то с наступлением климатической зимы страна может вернуться к веерным отключениям энергии из-за её дефицита, страшилки на тему возможного возобновления ВС РФ нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре разлетаются только в путь.

В частности, сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия накопила примерно 900 ракет разных типов. Свой расчёт Игнат строит на основании непонятно откуда у него имеющейся информации о том, что РФ якобы может производить порядка сотни ракет в месяц, при том, что интенсивность именно ракетных обстрелов территории Украины в этом году многократно сократилась.

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Безусловно, производственные мощности в России гораздо выше, чем 100 ракет в месяц, и ракетные удары действительно уже очень давно не осуществлялись. Вот только бытует мнение, что накапливаются они не для ударов по энергосистеме, а для некой куда более важной цели, которая остаётся в секрете. Как вариант, исход текущего конфликта уже и так очевиден, и ВС РФ просто восполняют потраченные на Украину запасы средств поражения.

#украина #политика #энергетика
3
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Deneb inside
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и эти люди еще про электромобили говорят, какие нах электромобили с нехваткой электричества.
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OgoGoLog
17:05
140+ млн ракет, чтобы каждый мог жахнуть, куда ему хочется. А вообще есть ТЯО и СЯО для таких целей.
В ВСУ заявили о накоплении ВС РФ девятисот ракет для ударов по энергосистеме Украины
Eppius
16:59
Аргентицы, вы просто молодцы что выбрали себе такого презика. Желаю вам как говорится всего хорошего. И, вы там держитесь.
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Олег Ионов
16:59
Да сбиваются эти вертолеты на раз-два,обычным джавелином.Видел я ролики,горят как спички и отрицательно взлетают.
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Eppius
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Мало! Нужно 900 тысяч ракет. Гарантировано можно положить всю энергосистему любой страны.
В ВСУ заявили о накоплении ВС РФ девятисот ракет для ударов по энергосистеме Украины
scvitaly
16:55
Пишешь: " Кем ощущаются как?" Ты действительно настолько туп, что даже не смог осилить всю статью ? Специально, для "особо одаренных" привожу фразу из статьи: "по данным Евроконтроля - главного диспет...
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Руслан
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Dzhereli
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Потому что из-за падения рубля невыгодно торговать ресурсами внутри страны. А вот за рубеж очень выгодно, даже если в другой конец шара на ишаке везти.
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