Эксперты убеждены, что денег на такой проект нужно в 5-6 раз больше.

Минцифры собирается включить в нацпроект «Экономика данных» инициативу, которая предполагает создание национальной платформы для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения РФ. Об этом сообщает отдельные российские СМИ со ссылкой на текст презентации ведомства Максута Шадаева.

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В настоящий момент Минцифры оценивает проект в 12 миллиардов рублей. Но у экспертов и участников рынка, имеющих опыт в организации подобных систем (но только в меньших масштабах, разумеется), есть сомнение, что у министерства получится уложиться в означенные суммы. Расходы на полную консолидацию будут в пять-шесть раз больше, поэтому экономически эффективнее будет развивать централизованное видеонаблюдение на местах.

В презентации главы Минцифры Максута Шадаева, представленной 21 ноября в рамках стратегической сессии по нацпроекту «Экономика данных». В данном документе есть информация по структуре будущего нацпроекта, на реализацию всего заявленного планируют потратить 1,51 триллиона рублей до 2030 года. И вот в числе инициатив нацпроекта замечена централизация действующих в РФ систем видеонаблюдения.

В документе указывается, что в настоящий момент в российских городах работает 1,2 миллиона камер видеонаблюдения. Но только половина устройств из тех, что установлены за счёт государства, подключена к централизованным системам в регионах.

Доступа к частным камерам у региональных властей нет, именно поэтому в Минцифры считают нужным создать «национальную платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения», которая обеспечит возможность подключения к региональным камерам. В проекте также указан обязательный характер подключения к платформе подъездных камер, затраты на установку которых могут быть заложены в бюджет капремонта многоквартирных домов.

Весь видеопоток в новых системах будет анализироваться с помощью механизмов распознавания лиц и образов, а стоимость разработки платформы сама Минцифры на данный момент оценивает в 12 миллиардов рублей. В ведомстве считают, что к 2030 году число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 миллионов. Все они должны быть подключены к ИИ-системам, способным обрабатывать видеопоток. В правительстве убеждены, что это позволит увеличить раскрываемость преступлений на 30 %. Впрочем, журналисты российских СМИ смогли узнать, что «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать видеокамеры за свой счёт.

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Опрошенный журналистами эксперт Собеседник в крупной IT-компании считает, что потоковая передача видео из систем видеонаблюдения в субъектах в централизованную национальную базу данных потребует «пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры». Это обусловлено необходимостью закупить и содержать большой парк вычислительных мощностей, которые потребуются для обработки массивов данных. Собеседник уточнил, что с точки зрения затрат децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения будет более эффективной.