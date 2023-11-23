Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: польские перевозчики блокируют ввоз важных военных грузов на Украину
Польских перевозчиков, видимо, всё уже достало.

реклама

Очень быстро, а в масштабах истории так вообще в мгновение ока Польша из главного «кореша» Украины превратилась в её оппонента: президент Анджей Дуда позволяет себе сравнивать Киев с утопающим, который тянет на дно тех, кто его спасает, а польские перевозчики уже не один месяц блокируют транспортное сообщение с Украиной в качестве «протеста» против бесконечного наплыва почти бесплатного (в сравнении с польским) украинского зерна.

реклама

Сегодня, по всей видимости, ситуация стала набирать обороты, и в украинской прессе (в частности, в издании УНИАН) стали появляться сообщения о том, что на границы Польши с Украиной оказались заблокированы тысячи грузовиков, везущих критически важные военные грузы, в том числе беспилотники, тепловизоры, лекарства и другие медицинские предметы, топливо.

Особенно, как сообщается, критическим является факт блокирования на границе грузов военного назначения, содержащих в себе детекторы присутствия российских беспилотников, а также комплектующие для производства таких детекторов уже на месте.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В какую игру сейчас играет Польша, решительно непонятно, но хотелось бы верить, что в Варшаве всё-таки смотрят на флюгер и видят, куда дует ветер в текущем конфликте.

#украина #политика #польша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Западная пресса считает, что Киев начнёт использовать танки Abrams не раньше весны
Министр обороны Израиля ожидает, что боевые действия в секторе Газа продлятся ещё не меньше двух месяцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
29
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мои критические замечания об электромобилях
10
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
18
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
37
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+
Россия берёт под прицел все 11 американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
+

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
00:36
Если добавят в ГМ, то можно пройти
Российская игра "Torn Away" провалилась, несмотря на высокие оценки
Truth Sееker
00:32
⚡️🔥Не поверите, но Хезболла «сдрейфила» и после угроз Израиля начать войну и с ней, решила присоединиться к сделке между Израилем и ХАМАС». Дело в том, что командный состав Хезболлы ЦАХАЛ за э...
"Хезболла" запустила ракеты по северу Израиля после авиаудара, в котором погибли 5 руководителей
SmaSheR
00:27
Еще стоит упомянуть, что COM-порты до сих пор часто используются в качестве консольных портов на сетевом оборудовании и даже на серверах и СХД, но лишь как один из вариантов подключения.
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
Олесь Кука
00:24
В lsmod что есть? Винты постоянно примонтированны? В биосе энергосберегаек не включено? А то может винты засыпают и блины останавливают, а потом не стартуют нормально
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
Максим Васильев
00:22
Да да, молодец. Сравнил PCIe 5.0 накопитель с накопителем PCIe 4.0 во 🤡 Про 970 Evo plus, который вообще PCIe 3.0 и автор его сравнивает с KC3000 у которого на минуточку PCIe 4.0 вообще молчу. Вот ва...
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
REY_B_
00:16
Раз Израиль бьёт по руководителям, уничтожая их с семьями, значит и ему может прилететь в любой момент. Вопрос лишь в средствах. Если к войне подключиться Иран, то они появятся. А так... Похоже пошёл ...
"Хезболла" запустила ракеты по северу Израиля после авиаудара, в котором погибли 5 руководителей
Алексей Каверин
00:14
Дебилы ещё раз решили прокатится на теме "людоедов из совка" сделали все по секретным документам педофилов из "мемориала". Чего они ждали?
Российская игра "Torn Away" провалилась, несмотря на высокие оценки
jsth
00:10
"Надорвется Россия запад истощать." Так Запад неттоимпортер ресурсов и энергии, а Россия экспортер этих ресурсов. Как же так получается, что обладающий ресурсами надорвется? И это мы еще не касаемся ...
В Кремле предпочитают не тешиться иллюзиями о сокращении Западом поставок вооружений Украине
REY_B_
00:07
Наука всегда начинается с изучения мат.части! Например, "забить гвоздь", это чётко определённый процесс, который есть часть любой экономики. За вариациями в использовании инструментов и материалов, э...
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
Drunk Axxturel
00:04
Вау, прорыв!
Покупка Core i5-14400F не имеет смысла — по тестам новинка быстрее Core i5-13400F всего на 2,1%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем