Польских перевозчиков, видимо, всё уже достало.

Очень быстро, а в масштабах истории так вообще в мгновение ока Польша из главного «кореша» Украины превратилась в её оппонента: президент Анджей Дуда позволяет себе сравнивать Киев с утопающим, который тянет на дно тех, кто его спасает, а польские перевозчики уже не один месяц блокируют транспортное сообщение с Украиной в качестве «протеста» против бесконечного наплыва почти бесплатного (в сравнении с польским) украинского зерна.

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Сегодня, по всей видимости, ситуация стала набирать обороты, и в украинской прессе (в частности, в издании УНИАН) стали появляться сообщения о том, что на границы Польши с Украиной оказались заблокированы тысячи грузовиков, везущих критически важные военные грузы, в том числе беспилотники, тепловизоры, лекарства и другие медицинские предметы, топливо.

Особенно, как сообщается, критическим является факт блокирования на границе грузов военного назначения, содержащих в себе детекторы присутствия российских беспилотников, а также комплектующие для производства таких детекторов уже на месте.

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В какую игру сейчас играет Польша, решительно непонятно, но хотелось бы верить, что в Варшаве всё-таки смотрят на флюгер и видят, куда дует ветер в текущем конфликте.