Никто в здравом уме на «Газа за три дня» не рассчитывал.

Израильское руководство смогло договориться с ХАМАС о кратковременном четырёхдневном перемирии с целью освобождения заложников. Известие в высшей степени позитивное, особенно для тех, кто смогут вернуться к своим семьям, однако не стоит рассчитывать, что временное перемирие станет постоянным, а затем произойдёт уже и полное разрешение текущего конфликта. Наоборот: после окончания гуманитарной паузы в боевых действиях Израиль намеревается их возобновить, и сегодня министр обороны Земли Обетованной Йоав Галант заявил, что операция в секторе Газа продлится ещё, по меньшей мере, два месяца.

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При этом стоит отметить, что Галант подразумевает непосредственно интенсивные бои — когда израильская армия будет постепенно стягивать кольцо вокруг города Газа в одноимённом секторе, а дальше, по всей видимости, идти южнее.

Напомним, что, согласно данным из открытых источников, каждый день конфликта обходится Израилю примерно в четверть миллиарда долларов. Таким образом, если учесть уже прошедшие полтора месяца боевых действий и добавить к ним ещё как минимум два месяца, то вырисовывается немалая в реалиях Израиля сумма, «тянуть» которую он самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что сейчас в экономике данного ближневосточного государства с учётом мобилизации огромной доли трудоспособного мужского населения наблюдаются проблемы, долго будет не в состоянии.

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Проще говоря, нас ожидают интересные месяцы, особенно, что с политической точки зрения радикальному движению ХАМАС, чтобы победить, достаточно просто не проиграть, а вот Израилю, который слишком много на себя взял, нужно доводить дело до конца, что, конечно, возможно, но крайне затратно.