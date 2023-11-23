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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса считает, что Киев начнёт использовать танки Abrams не раньше весны
Это весьма логично, если хорошенько подумать.

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В начале этого года США пообещали Украине 31 единицу танков M1 Abrams. Первоначально Вашингтон делал всё возможное, чтобы оттянуть поставку данной бронетехники Киеву, прекрасно понимая, какая судьба их там ждёт и какой удар будет нанесён по американскому ВПК, но реальность сложилась таким образом, что так называемое контрнаступление ВСУ пошло не по плану Пентагона, и чтобы частично восполнить потери в его ходе США в спешном порядке доставили «Абрамсов» к месту назначения.

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На линии боевого соприкосновения основные боевые танки американского производства пока не появлялись, простаивая в тылу, и вот, издание Business Insider полагает, что раньше, чем весной наступающего года они в бой и не вступят. Согласно комментарию старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, ситуация на линии боевого соприкосновения не располагает к тому, чтобы сейчас на ней задействовать M1 Abrams.

По мнению Кансиана, эти боевые машины плохо себя покажут в текущих погодных условиях, а также мало что смогут противопоставить российским оборонительным линиям.

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Необходимо также помнить, что 31 танк, учитывая протяжённость линии боевого соприкосновения и интенсивность сражений — это количество, которого недостаточно даже для продавливания обороны на одном небольшом участке в условиях тотального артиллерийского, беспилотного и воздушного господства ВС РФ.

#украина #политика #танки #m1 abrams
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