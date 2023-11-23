Если даже пресс-секретарь президента отдаёт себе в этом отчёт, то те, кто принимают решения, тем более это осознают.

Последнее время некоторые СМИ, глядя на то, как Соединённые Штаты продолжают сокращать поддержку Украины, строят преждевременные выводы о том, что Запад «сливает» Киев. На самом деле, конечно, данная ситуация шаткая: во-первых, США ещё могут окончательно «спихнуть» Украину на плечи Евросоюза, не заботясь о том, сдюжит ли слабый хребет ЕС такую непосильную ношу, а во-вторых, конфликт Израиля с ХАМАС может внезапно закончиться, и тогда внимание Вашингтона вновь переключится на Киев.

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Отчёт себе в этом отдают и в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с несвойственной себе прямотой и реализмом заявил, что для России очевиден тот факт, что НАТО продолжит «повышать уровень тактико-технических характеристик» поставляемых Киеву вооружений и будет наращивать свой уровень вовлечённости в данный конфликт.

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Песков также добавил, что несмотря на все поставки вооружений ход специальной военной операции не изменится, и всё, чего удаётся добиться западным спонсорам Киева, это затягивания конфликта, но не смены его вектора.