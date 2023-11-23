Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Google оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление видеороликов с фейками об СВО
Фейки об СВО плодят все СМИ с «той стороны». Что теперь поделать.

реклама

Ещё когда российская специальная военная операция только начиналась, было очевидно, что перед нами будет самый запропагандированный конфликт если не в истории человечества вообще, то как минимум в новейшей истории. И хотя уровень абсурда на фоне осознания западными СМИ и «блогерами» реальности на линии боевого соприкосновения всё же снижается, но материалы, которые российское законодательство характеризует как намеренно публикуемую недостоверную информацию о действиях российских вооружённых сил в зоне СВО, продолжают появляться. И, что характерно, площадки, на которых такие материалы распространяются, пальцем о палец не ударяют, чтобы данное явление пресечь.

реклама

Почему так происходит, пожалуй, все уже должны были понять, но Таганский суд Москвы это положение дел не устраивает, поэтому сегодня компания Google LLC была оштрафована на четыре миллиона рублей за отказ удалять информацию, подпадающую под нарушение российского законодательства. В данном случае речь идёт о фейках о действиях ВС РФ в зоне СВО.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Важно понимать, что любые компании, работающие в России (а Google оказалась умнее многих и никуда не ушла), обязаны соблюдать местное законодательство. Экстерриториальность здесь не работает.

#украина #google #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украине допустили возвращение к веерным отключениям электроэнергии
В Кремле прокомментировали выпад президента Чехии о том, что Россия «угроза номер один» для Европы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
26
Мои критические замечания об электромобилях
8
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
16
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
36
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

Командор Рамирес
19:19
Коммунизм неизбежен! Я заставлю вас работать, а кто не будет отлынивать, поедет в Сибирь убирать снег. Поняли, бездельники?
Politico: в Евросоюзе грядут изменения, которые могут неприятно удивить администрацию США
Fetaminaza
19:18
скаклуасы в гавне ванны принимают?
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Командор Рамирес
19:16
Очередная бич-сборка для бомжей с замедленными путями развития. Но я добрый сегодня, я поправлю - процессор меняем на 7800x3d, видюху на 7900xtx
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Апшеронский скакел
19:14
По правилам русского языка тут всë правильно написано
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
Олег Акулов
19:13
Так майки не говорят что у них супер мега эксклюзивность , они говорят что всё для людей, за лучшую цену. Да, олухи покупают пски и за рекламы, но по факту играют в конечном итоге в то, что есть везде...
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
Робин Гудеичь
19:11
с такой же логикой, можно смело собирать комп на R7 10750 Pro, цена смешная для процесора со встроенной графикой уровня RTX 7090TI К ней PRO версию материнки от асрок или Гиги, в форамте ITX и DDR6 ...
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
century84
19:10
Они так и не ответили какую угрозу Россия представляет. Или это как обычно повод войну начать?
В Кремле прокомментировали выпад президента Чехии о том, что Россия «угроза номер один» для Европы
Китя.
19:03
До этого кинули в детский садик убили детей в кроватках. а в подвале был штаб хамас и они все ушли не один террорист не пострадал. но дети погибли. это уже не ликвидация террористов. а геноцид Палести...
Израильская армия арестовала директора больницы "аль-Шифа" и других врачей в Газе
Андрей Романов
19:02
А я живу в Беларуси и эти конкуренты химарсов делают у нас, а Белоруссия существует в больных головах.
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
Mallory
18:53
Пусть старается хотя бы, найдет какой-то нормальный способ троллинга, а не переливание из пустого в порожнее. А то ведь пишет полные глупости. Или хотя бы пусть в своем Самом Лучшем Дистрибутиве в ми...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем