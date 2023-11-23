Фейки об СВО плодят все СМИ с «той стороны». Что теперь поделать.

Ещё когда российская специальная военная операция только начиналась, было очевидно, что перед нами будет самый запропагандированный конфликт если не в истории человечества вообще, то как минимум в новейшей истории. И хотя уровень абсурда на фоне осознания западными СМИ и «блогерами» реальности на линии боевого соприкосновения всё же снижается, но материалы, которые российское законодательство характеризует как намеренно публикуемую недостоверную информацию о действиях российских вооружённых сил в зоне СВО, продолжают появляться. И, что характерно, площадки, на которых такие материалы распространяются, пальцем о палец не ударяют, чтобы данное явление пресечь.

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Почему так происходит, пожалуй, все уже должны были понять, но Таганский суд Москвы это положение дел не устраивает, поэтому сегодня компания Google LLC была оштрафована на четыре миллиона рублей за отказ удалять информацию, подпадающую под нарушение российского законодательства. В данном случае речь идёт о фейках о действиях ВС РФ в зоне СВО.

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Важно понимать, что любые компании, работающие в России (а Google оказалась умнее многих и никуда не ушла), обязаны соблюдать местное законодательство. Экстерриториальность здесь не работает.