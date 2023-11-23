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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле прокомментировали выпад президента Чехии о том, что Россия «угроза номер один» для Европы
Совершенно справедливо назвав такие заявления «истеричными».

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Парадокс современной мировой политики заключается в том, что чем меньше государство значит на мировой арене, тем оно почему-то громче «тявкает» на тех, кто это значение имеет. Так, в Чехии, которая решила вопреки своим собственным интересам последовать за коллективом в лице Евросоюза и пожертвовать выгодными в первую (и в последнюю) очередь самой себе отношениями с Россией, с незавидной регулярностью обвиняют Москву в имперских амбициях, и что, дескать, после Украины Россия не остановится и пойдёт дальше.

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В частности, на днях президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия является «угрозой номер один» для Европы, и что в соответствии с этим Евросоюзу необходимо принимать определённые меры и даже готовиться к «конфликту высокой интенсивности». Трудно сказать, на какой исход подобного конфликта рассчитывает чешский президент, тем более что по кадрам с Украины, где была самая крупная, боеспособная и нашпигованная вооружениями армия в Европе, единственно верный вывод сделать совсем нетрудно. Тем не менее, риторика имеет место, и сегодня выпад президента Чехии прокомментировали в Кремле.

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Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из Праги за последние несколько лет было слышно много «истеричных заявлений», реальность же такова, что Россия Европе не угрожает, а вот Европа России — да, поскольку именно Старый Свет, полностью подотчётный США, приближает военную инфраструктуру к границам РФ. К слову, именно по причине активного освоения территории Украины странами НАТО вкупе с нежеланием учитывать законные опасения России относительно своей безопасности в феврале 2022 года и началась специальная военная операция. С тех пор слишком представителями стран Запада было сказано слишком много лишнего, сделано ещё больше лишнего и необдуманного, так что данный конфликт уже давно перерос за рамки Украины как таковой. Теперь ставка — новая архитектура безопасности в Европе, где без ведома России ни одна пушка не стрельнет. Время полумер закончилось.

#украина #политика #евросоюз
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