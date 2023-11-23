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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Москвич» намерен в 2025 году представить электромобиль с российским двигателем и тяговой батареей
Если долго мучиться, что-нибудь получится. Возможно.

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На сегодняшний день бренд «Москвич» представляет собой лишь, как это модно, и, к сожалению, справедливо говорить, смену шильдика: на практике перед нами автомобили китайской марки JAC. Понятно, что бесконечно ситуация таковой быть не может, по крайней мере, не должна, и текущее решение — временное. И вот, по словам директора завода «Москвич» по производству Олега Маслякова, которые он произнёс в эксклюзивном интервью агентству «РИА Новости», в 2025 году производитель планирует презентовать электромобиль полностью собственной разработки.

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Согласно комментарию Маслякова, ключевые элементы, такие, как электродвигатель и тяговая батарея, «будут российскими». Что господин Масляков подразумевает под «российскими», пока что сказать сложно: в конце концов, нынешний «Москвич» тоже «российский». Но, судя по риторике, речь идёт именно об отечественном производстве как двигателей и тяговых батарей, так и других важных компонентов непосредственно на территории России.

Масляков также добавил, что сейчас «Москвич» работает над тем, чтобы наладить производство и ведёт переговоры с отечественными поставщиками компонентов.

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Планы о том, что возрождённая марка «Москвич» в 2025 году представит собственный электрокар, появились ещё в прошлом году практически сразу в момент её реанимации после долгого забвения. Сейчас «Москвич» предлагает электрокар под названием «Москвич 3е», но, как вы прекрасно знаете, под категорию отечественного продукта он подходит разве что юридически — и то, с натяжкой.

#электромобили #автомобили
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