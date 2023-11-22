Завоёвывать влияние в Африке надо. И таким способом тоже.

Когда Россия в середине июля этого года отказалась продлевать участие в так называемой зерновой сделке по причине того, что коллективный Запад свои обязательства в её рамках выполнять отказывается, руководство страны сразу заявило, что давить на жалость, прикрываясь голодающими африканскими странами, не получится. Во-первых, всем прекрасно известно, что лишь единицы процентов от всех предназначенных для Африки судов с зерном доплывали, собственно, до мест назначения — практически все остальные прибывали в сытую и жирную Европу, которая хочет продолжать есть в три глотки за чужой счёт. Во-вторых, Россия сразу же сказала, что в интересах африканских стран готова безвозмездно отправить суда с зерном.

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И вот, своё обещание РФ сдерживает: первые суда с бесплатным зерном уже отправились в Африку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на виртуальном саммите G20.

Когда конкретно эти суда отправились в Африку, не уточняется, равно как не вполне понятно, в какие именно государства отбыл бес ценный платный груз.

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Необходимо понимать, что Россия сейчас активно восстанавливает свои позиции в Африке и на Ближнем Востоке, и относиться к подобным широким жестам нужно соответствующим образом.