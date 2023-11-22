Кому-то очень удобно спихивать вину на Россию, путаясь в обозначении статуса страны.

Руководители стран коллективного Запада так привыкли к тому, что сытое американское и европейское общество отличается памятью как у рыбки Дори, что наглухо отказываются понять одну простую вещь: когда это самое сытое общество внезапно и без видимых на то причин становится голодным, то память к нему резко возвращается. По итогу мы видим забавные прямо противоречащие друг другу заявления западных фукционеров, которые с одной стороны фантазируют о незначительности российской экономики и её «разрыве в клочья», а с другой имеют наглость обвинять РФ в том, что начатая ею специальная военная операция привела к проблемам в мировой экономике, тем самым, по сути, ставя российскую экономику в разряд важнейших в мире.

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Безусловно, в двух словах обозначить причину проблем гораздо легче и безопаснее для собственных кресел, чем сказать правду о работе печатного станка на износ в период пандемии, а также о полном провале незаконных антироссийских санкций, бумерангом ударившим по тем, кто начали использовать экономику как оружие.

И хотя происходящие на Западе в экономическом плане события можно обозначить как высшую справедливость, президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20, решил не преувеличивать вклад РФ в текущее развитие событий, а, по сути, назвать вещи своими именами: в проблемах в глобальной экономике виноваты «крупные экономики мира».

Как отметил глава российского государства, именно «вливание триллионов долларов и евро в экономику» — по сути, бесконтрольная работа печатного станка без обеспечения этих денег реальными ресурсами и товарами — и стало причиной роста цен на энергию, продукты питания и в целом подстегнуло глобальную инфляцию.

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Хотя с экономической точки зрения Путин прав, но и списывать со счетов роль антироссийских санкций, которые резко разрушили десятилетиями налаживавшиеся экономические связи и логистические цепочки, тоже не стоит. В большей степени проблемы Европы сейчас связаны именно с её добровольно-принудительным отрезанием самой себя от России как ключевого торгового партнёра.