Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Хватит бросать наши деньги в горящую свалку»: европейцы не оценили новость о перечислении €1,5 млрд Украине
Европейцы потихоньку начинают прозревать?

реклама

Одержимость коллективного Запада Украиной, а если говорить начистоту, то противостоянию России, уже не знает никаких границ. Под это дело США и Евросоюз готовы отдавать Киеву свои последние вооружения и последние деньги, прекрасно понимая, что они больше пригодятся внутри данных государств и объединений. В частности, сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с нескрываемым чувством гордости сообщила о том, что ЕС перечислил Киеву новый транш на сумму в €1,5 млрд.

реклама

Согласно комментарию фон дер Ляйен, Евросоюз с 24 февраля 2022 года уже профинансировал Украину на сумму в 85 миллиардов евро, тем самым поддерживая её экономическую стабильность и работу государственных служб. Занимательно, что председатель Еврокомиссии отличается недюжинным оптимизмом и добавила, что возглавляемый ею орган предложил продолжить финансирование Украины на сумму в €50 млрд вплоть до 2027 года.

Естественно, подобные заявления, в которых никем не избранные европейские функционеры распоряжаются не своими, а народными деньгами, этот самый народ, учитывая экономическое состояние государств-доноров Евросоюза (про реципиентов даже и говорить не стоит), потихоньку начинает воспринимать в штыки. Так, под комментарием фон дер Ляйен стали множиться негативные отзывы.

«Уважаемая Урсула фон дер Ляйен, прекратите бросать наши налоговые деньги в горящую свалку. С уважением, трудолюбивые европейцы, которые хотели бы, чтобы наши деньги оставались здесь и сперва поспособствовали решению тысячи европейских проблем», — справедливо отметил пользователь под ником el filosof.

«Я глубоко удивлён «щедростью» Европейского Союза, и мне любопытно, что они ожидают получить взамен», — сокрушается пользователь Antonio Domene.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как мы видим, США и впрямь активно «спихивают» Украину на плечи Евросоюза. Так бывает, когда слепо следуешь за вожаком стаи, не задаёшь вопросов, а потом выясняется, что вожак ошибся. Именно по этой причине в мире всё чаще звучат заявления о важности государственного суверенитета. Был бы у европейских стран хоть намёк на наличие оного, в такой ситуации ЕС бы сегодня не оказался.

#украина #политика #экономика #евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США: Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности для применения в зоне СВО
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идеологию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
37
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
25
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
61
7 мифов об электромобилях и реальность
13
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
7
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
МО РФ показало редкие кадры ночной работы Ка-52М "Аллигатор" - выстрелом ПТУР уничтожен танк ВСУ
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:20
Как хорошо, что Маркс не является составителем толковых словарей, в которых люди, дают чёткое определение "Система взглядов, идей, характеризующих какую нибудь социальную группу, класс, политическую п...
Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идеологию
Bryant333
17:17
Сидят на своих местах по 20 лет и уже не знают, чем бы заняться. Есть рабочая модель Ленина и Сталина.
Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идеологию
Амфросий Импифанов
17:17
Ни на одном нашем ресурсе никто такого не постил и тем более не подтверждал
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
valderm
17:15
отличная коллекция, продолжай собирать, в свете приближающего полного 3.14 будет на чем работать
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
pOdOnOg
17:11
Маразм крепчает
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Razg0n
17:06
Идеология по К. Марксу — это ложное сознание, превратное мировоззрение, получающееся вследствие материальных противоречий в производственной основе общества — она выражает специфические интересы опред...
Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идеологию
wld
16:58
ТТТ у SB 2700k этого нет🤣
В процессорах Intel выявлена уязвимость, приводящая к зависанию и аварийной остановке работы системы
pOdOnOg
16:53
Какой % составляют майнеры от общего числа пользователей? Не кажется, что тупее оправдание придумать сложно?
Правительство РФ намерено поднять цены на электричество – инициатива направлена против майнеров
OgoGoLog
16:53
"сильно повреждены" Большинство из списка уже в строю. Странно что подбитый "Иван Хурс" не в списке. А точно это же опять украинский фейк. P.S. "представлявшего собой к февралю 2022 года 74 единицы к...
Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
OgoGoLog
16:49
"ту же Москву" Эту новость у своего лежбища ты в рамку уже поставил, я про это и намекал. "просила помощи у Ирана и КНДР" Опять сказки. Купить и выклянчить это абсолютно разные вещи. Но на у вас на Ук...
Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем