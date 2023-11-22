Европейцы потихоньку начинают прозревать?

Одержимость коллективного Запада Украиной, а если говорить начистоту, то противостоянию России, уже не знает никаких границ. Под это дело США и Евросоюз готовы отдавать Киеву свои последние вооружения и последние деньги, прекрасно понимая, что они больше пригодятся внутри данных государств и объединений. В частности, сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с нескрываемым чувством гордости сообщила о том, что ЕС перечислил Киеву новый транш на сумму в €1,5 млрд.

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Согласно комментарию фон дер Ляйен, Евросоюз с 24 февраля 2022 года уже профинансировал Украину на сумму в 85 миллиардов евро, тем самым поддерживая её экономическую стабильность и работу государственных служб. Занимательно, что председатель Еврокомиссии отличается недюжинным оптимизмом и добавила, что возглавляемый ею орган предложил продолжить финансирование Украины на сумму в €50 млрд вплоть до 2027 года.

Естественно, подобные заявления, в которых никем не избранные европейские функционеры распоряжаются не своими, а народными деньгами, этот самый народ, учитывая экономическое состояние государств-доноров Евросоюза (про реципиентов даже и говорить не стоит), потихоньку начинает воспринимать в штыки. Так, под комментарием фон дер Ляйен стали множиться негативные отзывы.

«Уважаемая Урсула фон дер Ляйен, прекратите бросать наши налоговые деньги в горящую свалку. С уважением, трудолюбивые европейцы, которые хотели бы, чтобы наши деньги оставались здесь и сперва поспособствовали решению тысячи европейских проблем», — справедливо отметил пользователь под ником el filosof.

«Я глубоко удивлён «щедростью» Европейского Союза, и мне любопытно, что они ожидают получить взамен», — сокрушается пользователь Antonio Domene.

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Как мы видим, США и впрямь активно «спихивают» Украину на плечи Евросоюза. Так бывает, когда слепо следуешь за вожаком стаи, не задаёшь вопросов, а потом выясняется, что вожак ошибся. Именно по этой причине в мире всё чаще звучат заявления о важности государственного суверенитета. Был бы у европейских стран хоть намёк на наличие оного, в такой ситуации ЕС бы сегодня не оказался.