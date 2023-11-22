Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Собирается сделать это в следующем году.

реклама

Пока популисты предпочитают больше не бежать за уходящим поездом возможностей, которые дарует государствам вступление в группу БРИКС, политики, которые умеют строить планы дальше, чем на первую после избрания неделю, выбирают всё-таки путь развития. Так, сегодня из эксклюзивного материала агентства ТАСС стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подал Пакистан.

реклама

Согласно комментарию, который дал агентству новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали, Исламабад подал заявку и уже активно работает с действующими членами БРИКС с целью вступления страны в данное объединение. Как добавил посол, Пакистан рассчитывает на поддержку России, которая в 2024 году будет председательствовать в БРИКС.

Хотя данное решение может выглядеть неожиданным, но на практике ничего удивительного в этом нет: Пакистан уже входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), где успешно разделяет свои обязанности параллельно с Индией, с которой, как известно, у Исламабада имеются исторические «тёрки». Впрочем, реальные лидеры государств потому и являются лидерами, что могут отставить «тёрки» в сторону ради общего блага.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

С 1 января 2024 года БРИКС расширится как минимум на пять государств: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Египет и Эфиопию. Членство получившей приглашение Аргентины после избрания в ней нового президента, желающего отказаться от сотрудничества с Востоком и Югом ради США и Запада, сейчас под вопросом. Впрочем, бытует мнение, что с таким экономическим состоянием, как у Аргентины, её вступление в БРИКС сулило бы больше проблем, чем преимуществ.

#политика #брикс #пакистан
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Израилем
США: Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности для применения в зоне СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
27
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
33
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
22
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
4
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
56
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали уничтожать советские подводные лодки
1
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
Почему мы не можем сжигать весь наш мусор в вулканах или не все вулканы одинаково полезны
+

Сейчас обсуждают

kontoper
00:56
Проблема с ии довольно проста они не имеют актуальной инфы и на запрос дай мне свежие фото старбейс выдают прошлогодние (бинг) в сущности бинговский бот так и объяснил что его познания ограничены 2021...
Искусственный интеллект помог программисту найти работу
Товарищ Ким
00:45
Кговавого клоуна берегут, потому что он легко предсказуем, с ним легко соперничать. Покушения на него никто из Кремля не собирался делать. Должен быть номинал, который от "государства" ранее изветное ...
Зеленский: Я пережил 5-6 покушений, первое - самое интересное, а дальше это как с Covid - всё легче
Товарищ Ким
00:40
Театр абсурда какой-то. Министр обороны, страны, которая активно поставляет в Укрорейх полный спектр (включая самолёты) вооружений, с помощью которых укросвиньи убивают наших солдат и мирных жителей,...
Глава минобороны США Остин посетил Киев в связи с обсуждением вопроса о помощи Украине
Bratken
00:35
Или увидим. Но это не точно :) Пока что от крипты польза только в самом блокчейне как в средстве улучшения ЭДО. На этом все.
Вилли Ву: «Мы больше никогда в истории не увидим биткоин ниже $30 000»
Asker 013
00:26
Думаю это не спасёт Binance. Его "ориентация" на Америку, изначально была ошибкой. Ему бы Азии, Африки и Европы - с лихвой хватало бы...А он полез к тигру в пасть...
Гендиректор Binance Чанпэн Чжао пошел на сделку со следствием и выплатит 4 млрд долларов
Вадим Андриевский
00:20
Еще ни одной мобилы не видел с норм дисплеем. Оттенки серого отсуствуют напрочь.
Дисплей OnePlus 12 может превзойти даже экран грядущего Galaxy S24 Ultra
Товарищ Ким
00:19
"Следует понимать, что Армения остаётся членом ОДКБ" Это ничего не значит при таком руководителе страны как сейчас. Пашинян мать родную продаст, лишь бы подмаслить Запад.
Минобороны Армении опровергло сведения о якобы передаче Украине ОТРК «Точка-У»
Вадим Андриевский
00:18
Какой там уже кризис по счету и когда уже загниёт?
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
Лев корл
00:18
Что за процессор такой Core i5-13700F?🤪🤪🤪😝
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
Вадим Андриевский
00:16
Самсунг и без вариантов.
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем