Собирается сделать это в следующем году.

Пока популисты предпочитают больше не бежать за уходящим поездом возможностей, которые дарует государствам вступление в группу БРИКС, политики, которые умеют строить планы дальше, чем на первую после избрания неделю, выбирают всё-таки путь развития. Так, сегодня из эксклюзивного материала агентства ТАСС стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подал Пакистан.

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Согласно комментарию, который дал агентству новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали, Исламабад подал заявку и уже активно работает с действующими членами БРИКС с целью вступления страны в данное объединение. Как добавил посол, Пакистан рассчитывает на поддержку России, которая в 2024 году будет председательствовать в БРИКС.

Хотя данное решение может выглядеть неожиданным, но на практике ничего удивительного в этом нет: Пакистан уже входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), где успешно разделяет свои обязанности параллельно с Индией, с которой, как известно, у Исламабада имеются исторические «тёрки». Впрочем, реальные лидеры государств потому и являются лидерами, что могут отставить «тёрки» в сторону ради общего блага.

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С 1 января 2024 года БРИКС расширится как минимум на пять государств: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Египет и Эфиопию. Членство получившей приглашение Аргентины после избрания в ней нового президента, желающего отказаться от сотрудничества с Востоком и Югом ради США и Запада, сейчас под вопросом. Впрочем, бытует мнение, что с таким экономическим состоянием, как у Аргентины, её вступление в БРИКС сулило бы больше проблем, чем преимуществ.