Долго думали? У России и своих таких ракет с избытком.

Пытаясь каким-то образом оправдать тот факт, что Украина оказалась неспособна противостоять российской специальной военной операции даже при безмерной военной и финансовой помощи США, Германии, Франции, Британии и ещё примерно сорока различных аффилированных с Западом государств, в Белом доме любят то и дело «вбросить» в информационное поле ничем неподтверждённую информацию о том, что России якобы помогают Иран и Северная Корея.

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Даже если представить себе, что это действительно так, то соотношение никоим образом не выправляется, и ситуация отнюдь не становится для США и «союзников» более приемлемой. Тем не менее, принимать реальность Дядя Сэм пока не готов, поэтому сегодня издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских официальных лиц, опубликовало статью, в которой допускает появление у России баллистических ракет малой дальности иранского производства.

Зачем России иранские баллистические ракеты, учитывая, что их у РФ у самой предостаточно, и это наоборот РФ может снабжать ими Иран, вопрос хороший. Им составители статьи не задаются, но справедливо отмечают, что между Москвой и Тегераном укрепляется военное сотрудничество: военное руководство обеих стран приезжает с визитами друг к другу, заключая в рамках этих визитов важные контракты.

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На сегодняшний день ни Иран, ни Россия не подтвердили поставки иранских вооружений в Россию. Даже дроны-камикадзе «Герань-2», которые по другую сторону этого конфликта именуют не иначе как Shahed-136, на деле имеют многочисленные конструктивные отличия от своих «прообразов».