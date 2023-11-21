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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США: Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности для применения в зоне СВО
Долго думали? У России и своих таких ракет с избытком.

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Пытаясь каким-то образом оправдать тот факт, что Украина оказалась неспособна противостоять российской специальной военной операции даже при безмерной военной и финансовой помощи США, Германии, Франции, Британии и ещё примерно сорока различных аффилированных с Западом государств, в Белом доме любят то и дело «вбросить» в информационное поле ничем неподтверждённую информацию о том, что России якобы помогают Иран и Северная Корея.

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Даже если представить себе, что это действительно так, то соотношение никоим образом не выправляется, и ситуация отнюдь не становится для США и «союзников» более приемлемой. Тем не менее, принимать реальность Дядя Сэм пока не готов, поэтому сегодня издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских официальных лиц, опубликовало статью, в которой допускает появление у России баллистических ракет малой дальности иранского производства.

Зачем России иранские баллистические ракеты, учитывая, что их у РФ у самой предостаточно, и это наоборот РФ может снабжать ими Иран, вопрос хороший. Им составители статьи не задаются, но справедливо отмечают, что между Москвой и Тегераном укрепляется военное сотрудничество: военное руководство обеих стран приезжает с визитами друг к другу, заключая в рамках этих визитов важные контракты.

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На сегодняшний день ни Иран, ни Россия не подтвердили поставки иранских вооружений в Россию. Даже дроны-камикадзе «Герань-2», которые по другую сторону этого конфликта именуют не иначе как Shahed-136, на деле имеют многочисленные конструктивные отличия от своих «прообразов».

#украина #сша #политика #иран
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Palkovvodec
23:20
ну может лет 30-40 назад может это и казалось чем-то недостижимым, но сегодня-то, когда количество транзисторов уже идёт на десятки миллиардов в рамках одного процессора... и что в этих триллионах так...
Более половины технологических работников считают, что искусственный интеллект переоценен
Truth Sееker
23:15
По этой же логике то же самое можно сказать и об военнослужащих РФ
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
Truth Sееker
23:13
Вот именно, само уже это утверждение опровергает его
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
Truth Sееker
23:11
А смысл штрафовать, если нет рычагов давления. К тому же телега остаётся единственным популярным мессенджером, а по факту соц. сетью, которая позволяет пропагандистам РФ публиковать фейки
Московский суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещённого контента
REY_B_
23:10
Мешает количество нейронных связей. Их до 100 триллионов! При этом все люди очень разные. Так что и 100 триллионов связей не гарантия большого ума.
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Truth Sееker
23:04
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