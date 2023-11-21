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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
Карта и вправду не соответствует действительности. Но есть нюанс.

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Несмотря на то, что с момента присоединения Республики Крым к России скоро пройдёт уже 10 лет, данная тема на Украине и в странах коллективного Запада остаётся весьма болезненной. Вроде бы всем всё уже давно понятно, но политически признать изменившуюся реальность невозможно. Тем не менее, кто-то в Европарламенте сегодня решил устроить небольшую «диверсию»: официальный аккаунт данного европейского законодательного органа опубликовал карту государств, с которыми у Евросоюза имеются, ожидаются или обсуждаются торговые соглашения.

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Там-то и выяснилось, что на карте Украина обозначена зелёным цветом во всех своих границах за исключением Крымского полуострова, который обозначен серым цветом, и относящимся, соответственно, к России, с которой у ЕС с 2022 года практически полностью отсутствуют какие бы то ни было отношения.

Понятное дело, что украинские пользователи, которые тут же эту «случайную» ошибку увидели, стали массово писать жалобы, в результате чего Европарламент спешно исправил недочёт, параллельно опубликовав извинения.

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Извиняться, справедливости ради, действительно есть, за что: карта не соответствовала действительности. Впрочем, у этого факта есть один неудобный нюанс, который международное сообщество признать пока не готово, но в перспективе это сделать всё же придётся.

#украина #политика #евросоюз #психиатрия
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