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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Израилем
Земля Обетованная продолжает злить ту часть мира, которая вскоре будет этим миром рулить.

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Действия, к которым прибегает Армия обороны Израиля в её операции против радикального движения ХАМАС, продолжает возмущать и уже откровенно злить страны глобального Юга, в число которых входят в том числе все арабские и мусульманские государства. Естественно, арабским и мусульманским миром отвращение к действиям Израиля по отношению к сектору Газа не ограничивается: так, сегодня парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Иерусалимом.

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Об этом сегодня сообщил телеканал ENCA, добавивший, что за соответствующее решение проголосовали 248 депутатов из 400 имеющихся в нижней палате южноафриканского парламента.

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Согласно комментариям парламентариев, решение будет действовать до тех пор, пока Израиль не прекратит огонь и не вступит в переговорный процесс при посредничестве Организации Объединённых Наций.

#политика #юар
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