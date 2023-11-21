Земля Обетованная продолжает злить ту часть мира, которая вскоре будет этим миром рулить.

Действия, к которым прибегает Армия обороны Израиля в её операции против радикального движения ХАМАС, продолжает возмущать и уже откровенно злить страны глобального Юга, в число которых входят в том числе все арабские и мусульманские государства. Естественно, арабским и мусульманским миром отвращение к действиям Израиля по отношению к сектору Газа не ограничивается: так, сегодня парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Иерусалимом.

реклама

Об этом сегодня сообщил телеканал ENCA, добавивший, что за соответствующее решение проголосовали 248 депутатов из 400 имеющихся в нижней палате южноафриканского парламента.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Согласно комментариям парламентариев, решение будет действовать до тех пор, пока Израиль не прекратит огонь и не вступит в переговорный процесс при посредничестве Организации Объединённых Наций.