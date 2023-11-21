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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России предлагают ввести утилизационный сбор для импортной техники
Речь о смартфонах, планшетах и видеокамерах.

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В России к концу будущего года могут ввести утилизационный сбор для импортной техники: смартфонов, планшетов и видеокамер. Данная мера обсуждалась 20 ноября на круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике, инициатива также была поддержана в Минпромторге.

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На прошедшем совещании представители отраслевых консорциумов, к которым относятся «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» вместе с «Вычислительной техникой», выступали на правах авторов предложения по вводу новшества. Утильсбор на импортную электронику в случае его внедрения будет работать так же, как и утильсбор на импортные автомобили. Его ключевой задачей, как утверждают эксперты, станет обеспечение непрерывного потока дополнительных поступлений в бюджет.

Вырученные после взимания утильсбора средства планируют направить на развитие отечественных производств, сделав их более конкурентоспособными. Руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи Дмитрий Климов заявил по этому поводу следующее: «Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам ОКПД (Общероссийский классификатор продукции). Это “компьютеры портативные и смартфоны”, “компьютеры планшетные”, “видеокамеры”, “аппаратура записи и воспроизведения изображения” и “платы печатные смонтированные”. Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Но для отечественного существенно ниже импортных аналогов».

В свою очередь, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов дал понять, что ведомство в инициативе заинтересовано. «Сейчас мы реализуем проект по маркировке светотехники по системе “Честный знак”. После этого, как второй этап, готовы поддержать предложение консорциума. На наш взгляд, отрасль в нём нуждается».

Наконец, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в разговоре с представителями государственных СМИ подчеркнул, что утильсбор будет, вопрос только в сроках внедрения.

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«Мы в самом начале пути — у нас только должен начаться первый этап эксперимента, связанный как раз с маркировкой светотехники. И только в случае успешной его реализации, в случае, если удастся отработать все административные процедуры, чтобы вырученные средства шли целевым образом на поддержку российской электроники, мы будем рассматривать возможность его распространения на другие категории, в том числе на вычислительную технику», — заявил Константин Долгов.

#экономика
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