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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
Интересно, как он это себе представляет?

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Ситуацию, в которой находится современная Сербия, завидной даже при очень большом желании не назовёшь: с одной стороны, полностью окружена Евросоюзом и НАТО, а с другой, имеет крайне антиамерикански и антинатовски настроенное население. Второй факт связан с тем, что именно НАТО в 1999 году осуществляло бомбардировки Югославии (Сербии), надолго, если не навсегда воспитав к себе ненависть среди сербов.

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Впрочем, политика, особенно когда речь идёт о государстве вроде Сербии, не терпит изгибания пальцев веером, и руководству страны приходится юлить и извиваться, потому что одно неловкое движение — и всё. Собственно, по этой причине сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду необходимо развивать и улучшать отношения с НАТО, но при этом сохраняя военный нейтралитет.

А чтобы продемонстрировать готовность к этому улучшению отношений, Вучич заявил, что провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о проведении совместных учений с Североатлантическим альянсом.

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Осуждать Вучича за его действия не стоит. Россия далеко, занята другими, более важными проблемами, а также не имеет сухопутной границы с Сербией — так что в случае чего оказать ей помощь не сможет. Ещё в прошлом году Вучич утверждал, что Сербия пока воздерживается от введения антироссийских санкций, однако если «прижмут», то в интересах собственной страны он пойдёт на этот шаг, насколько непопулярным он бы не стал внутри Сербии. В конце концов, основная задача государства — заботиться о своих гражданах, в частности, не провоцировать вооружённый конфликт с прекрасно понятным исходом. Кстати, именно с этой ключевой задачей не справилась действующая украинская власть, у которой виновата во всём как всегда оказалась не она сама, а Москва.

#политика #нато #сербия
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