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На фоне постоянно сокращающейся военной «поддержки» Киева со стороны США при нежелании стран коллективного Запада садиться с Россией напрямую за стол переговоров, поскольку все понимают, что конфликт идёт не за Украину и не из-за Украины, а за куда более масштабные вещи, свидетельствует о том, что продолжать использовать страну в качестве антироссийского тарана будут продолжать. И чтобы в этом в очередной раз убедиться, достаточно взглянуть на появившуюся на сайте немецкого телеканала NTV информацию о том, что Германия предоставит Украине ещё 1,3 миллиарда евро военной «помощи».
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Об этом, сообщает телеканал, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в рамках своего необъявленного визита в Киев. Из комментария главы немецкого оборонного ведомства следует, что в состав данного пакета военной «помощи» помимо всего прочего войдут четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T, а также артиллерийские боеприпасы.
Поставки ЗРК IRIS-T связаны с опасениями спонсоров Украины того, что Россия возобновит нанесение ударов по украинской энергосистеме с целью её окончательного уничтожения. Мы уже многократно отмечали, что если бы такой план существовал, то он бы был реализован ещё прошлой осенью.
В любом случае, когда конфликт будет завершён, у Москвы будет к Берлину долгий, обстоятельный и очень неприятный для Германии разговор. Слишком много Германия лишнего себе позволила и продолжает позволять. Себя ФРГ уже сама наказала, отрезав промышленность от российского рынка и отказавшись от дешёвых российских энергоресурсов.