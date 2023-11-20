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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военная поддержка Украины от США продолжает уменьшаться: в очередной пакет «помощи» вошли вооружения на $100 миллионов
В основном расходники и один новый HIMARS.

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Когда западная пресса пишет о том, что уровень оказания военной «помощи» Украине со стороны США неуклонно падает, они делают это, понятное дело, отнюдь не от большой любви к России, а потому, что это правда, которую не то что невозможно скрыть — это напрямую следует из публикуемой Пентагоном статистики. Если совсем недавно нормой были поставки два раза в месяц на $300 — $500 миллионов каждый, то на сегодняшний день они уже сведены до $100 миллионов.

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В очередной пакет военной «помощи» входят в основном боеприпасы, а также, что любопытно, новая пусковая установка РСЗО HIMARS. Всё это изложено в нижеуказанном списке:

  • ракеты для ПЗРК Stinger;
  • 1 РСЗО HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним;
  • артиллерийские снаряды калибра 155мм и 105 мм;
  • управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • заряды для расчистки заграждений;
  • зимняя экипировка;
  • запчасти, расходники и прочее вспомогательное оборудование.

Поставки идут напрямую из запасов Пентагона: это уже 51-я поставка из наличных запасов американского Минобороны с августе 2021 года.

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В общей сложности же с 24 февраля 2022 года США предоставили Украине военной помощи на сумму почти в $45 миллиардов. Если что, этого хватило бы, чтобы экипировать всю Европу. К вопросу о том, с кем сейчас идёт реальное сражение и противостояние, почему оно так затянулось и какие (а, главное, кому) Россия впоследствии будет ставить условия.

#украина #сша #политика
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