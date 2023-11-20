Что будет с таким избранным президентом между отношениями России и Аргентины — большо-о-о-ой вопрос.

Сегодня на президентских выборах в Аргентине победу одержал Хавьер Милей — политик, от заявлений и программы которого становится тревожно за будущее этого «Светлого» государства. В частности, Милей намерен отстраниться от глобального Юга, Китая, России и соседей по Латинской Америке, полностью сконцентрировавшись на сотрудничестве с США. Тем не менее, протокол есть протокол, поэтому все, кто поддерживают дипломатические отношения с Аргентиной, направили избранному президенту свои поздравления. В том числе и президент России Владимир Путин.

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В своей поздравительной телеграмме Путин напомнил Милею о том, что Россия и Аргентина развивают свои отношения «на добрых традициях дружбы и взаимного уважения», и выразил надежду на то, что и с новым главой аргентинского государства у Москвы будет взаимопонимание и развитие стратегического партнёрства во всех сферах.

А вот с этим, учитывая мировосприятие господина Милея, могут возникнуть проблемы. Так, избранный президент Аргентины хочет проводить в стране масштабную приватизацию и даже отказаться от национальной валюты в пользу доллара США — то, против чего, например, выступают страны-члены БРИКС.

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Кстати, в БРИКС Хавьер Милея тоже Аргентину впускать не хочет. Учитывая, что Аргентина должна вступить в данное экономическое объединение с 1 января 2024 года, а в должность избранный президент вступит 10 декабря, он может ещё успеть наломать дров, лишив Буэнос-Айрес нужного в первую (и в последнюю) очередь именно ему членства в данной организации. Самому БРИКС столь слабый экономический партнёр, понятное дело, как телеге пятое колесо.