На счету «Вихрей» не одна сотня подбитых единиц бронетехники ВСУ.

В российских военных кругах справедливо называют вертолёты Ка-52 «Аллигатор» одной из основных «рабочих лошадок» в рамках украинского конфликта. Но лошадка мало что значит без применяемых ею систем вооружений. В случае с Ка-52 активным образом применяются не только неуправляемые ракетные снаряды (НУРСы), но и управляемые ракеты «Вихрь-1», которые в зоне проведения специальной военной операции применяются для поражения бронетехники противника.

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И вот, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что выпускающий ракеты «Вихрь-1» концерн «Калашников» досрочно выполнил государственный оборонный заказ на данные средства поражения. Все ракеты были произведены и отгружены Минобороны в полном объёме и с опережением графика.

Ракеты «Вихрь-1» стали поступать на вооружение ВКС России с 2015 года. Учитывая опыт спецоперации, данные средства поражения ещё будут совершенствовать, ну а на сегодняшний день эти ракеты способны уничтожать цели на расстоянии до десяти километров.

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Наиболее активно «Вихри-1» применялись во время отражения «контрнаступления» ВСУ: тогда Минобороны регулярно отчитывалось о поражении наступающей бронетехники именно при помощи штатных управляемых ракет вертолёта Ка-52 «Аллигатор», коими и являются герои данной заметки.