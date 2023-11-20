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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минпромторге заявили о 10-процентном росте выпуска автомобилей в этом году
Это по сравнению с коллапсом прошлого года, если что. Реального роста не было.

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Так уж сложилось, и властям ещё предстоит дать ответ на вопрос «Почему?», что автомобильная промышленность в России оказалась самой импортозависимой во всей экономике. Как итог, именно автопром ощутил прошлогодний санкционный удар, резко сократив выпуск продукции на фоне ухода западных, японских и корейских брендов.

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Сейчас статистику выправляют за счёт отечественного, но в большей степени китайского автопрома, и вот, по итогам десяти месяцев 2023 года выпуск автомобильной продукции в России увеличился по сравнению с прошлым годом на 10 %. По словам замглавы Минпромторга России Альберта Каримова, в текущем году за период с января по октябрь включительно было произведено 567 тысяч автомобилей.

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Безусловно, перед нами манипуляция статистикой. Реальность такова, что мы имеем дело с 10-процентным ростом после колоссального падения производства в прошлом году. То есть, технически на уровень производства 2021 года никто не вышел, да и цели такой, по всей видимости, и не ставилось.

#экономика #автомобили #промышленность #отечественный автопром
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