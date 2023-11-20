Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СВР: США рекомендуют Украине начать призывать в ВСУ граждан от 17 до 70 лет
Любопытно, прозрение когда-нибудь по ту сторону баррикад произойдёт?

реклама

Хотя в Конгрессе США сейчас наблюдаются проблемы с одобрением бюджета на помощь Украине, действующая американская администрация, которая полностью «поехала» на теме противостояния с Россией, так просто бросать свой украинский проект, в который вложены безумные средства и силы, всё-таки не собирается. Согласно имеющимся сведениям у российской разведки, США «рекомендуют» Украине усилить мобилизационные мероприятия.

реклама

Так, согласно комментарию директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, Соединённые Штаты продавливают Киеву решение об изменении призывного возраста в ВСУ с 17 до 70 лет, и в целом настаивают на «максимальной активизации» мобилизации в стране. Кроме того, согласно сведениям Нарышкина, в ВСУ намерены усиленно призывать женщин — пока что «подходящих специальностей».

Как справедливо отметил Нарышкин, всё происходящее на Украине невольно напоминает о периоде 1944 года в Германии под руководством одного неудавшегося художника с характерной формой усов. Справедливости ради, в обоих случаях ситуация похожая: вектор движения конфликта всем понятен, но признать это, учитывая то, как много лишнего было сказано, как много лишнего было обещано и сколь высоки ставки в этом конфликте, невозможно.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Вопрос в другом: откуда брать вооружения и боеприпасы, учитывая, что администрация США не может выбить от Конгресса одобрение бюджета с «помощью» Украине? Евросоюз заменить США не может в принципе, поскольку в нём самом сейчас происходит интенсивная деиндустриализация, вызванная добровольно-принудительным разрывом экономических отношений с РФ, своего производства на Украине уже практически не осталось — оно сведено до сборки дронов и самодельных взрывных устройств. Здесь уже в ход идёт простейшая математика, а её, как известно, не обманешь рассказыванием сказок по телевизору.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
117
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
12

Сейчас обсуждают

Yilec
18:04
Чувака с бензопилой избрали не для того, чтобы он что-то строил, или вступал в конструктивные союзы. Он пришел всё это разрушить (ну или разрезать) к еб*ней фене. Это чистый деконструкт Аргентинского ...
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
Анна Невская
17:59
автор видел хотяб видео, на которое он дал ссылку? видил ли он на этом видео 15 кумулятивных струй? нет. там такого нету. на видосе классическая кассетная бомба, накрывающая большую площадь 5 сотнями ...
Россия на СВО массово применила кассетные бомбы РБК-500 – их падение похоже на метеоритный дождь
Yilec
17:56
Агония "гегемона" 🤡
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
миша беляк
17:51
Но надо учесть, что противник ставит железные макеты гаубиц и др. тяжелого оружия.
Военкоры: большинство гаубиц M777 ВСУ были поражены «Ланцетами»
Евгений Будин
17:50
Спасибо, друг
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Анна Невская
17:49
до искандера не дотягивают. там 500км и 7 скоростей звука
Lockheed Martin заявила об успешном пуске гиперзвуковой ракеты PrSM из установки HIMARS
Александр Балакирев
17:48
Как же смешно читать такие новости. То есть на Линуксе сделан андроид, а Вы через 15 лет пишите о каких-то прорывах! Вам самим не смешно? Если все это работало на телефоне ещё в 2010 году?
Глюкозу в крови теперь можно измерять с помощью магнитного поля
Евгений Будин
17:47
Выпей йаду, олигофрен
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
_KVV
17:45
"Свободный рынок" говорили они...
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
Владимир Кукушкин
17:45
Продались эти "братья"- лижут задницы бриттам так что пыль столбом!
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем