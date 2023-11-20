Любопытно, прозрение когда-нибудь по ту сторону баррикад произойдёт?

Хотя в Конгрессе США сейчас наблюдаются проблемы с одобрением бюджета на помощь Украине, действующая американская администрация, которая полностью «поехала» на теме противостояния с Россией, так просто бросать свой украинский проект, в который вложены безумные средства и силы, всё-таки не собирается. Согласно имеющимся сведениям у российской разведки, США «рекомендуют» Украине усилить мобилизационные мероприятия.

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Так, согласно комментарию директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, Соединённые Штаты продавливают Киеву решение об изменении призывного возраста в ВСУ с 17 до 70 лет, и в целом настаивают на «максимальной активизации» мобилизации в стране. Кроме того, согласно сведениям Нарышкина, в ВСУ намерены усиленно призывать женщин — пока что «подходящих специальностей».

Как справедливо отметил Нарышкин, всё происходящее на Украине невольно напоминает о периоде 1944 года в Германии под руководством одного неудавшегося художника с характерной формой усов. Справедливости ради, в обоих случаях ситуация похожая: вектор движения конфликта всем понятен, но признать это, учитывая то, как много лишнего было сказано, как много лишнего было обещано и сколь высоки ставки в этом конфликте, невозможно.

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Вопрос в другом: откуда брать вооружения и боеприпасы, учитывая, что администрация США не может выбить от Конгресса одобрение бюджета с «помощью» Украине? Евросоюз заменить США не может в принципе, поскольку в нём самом сейчас происходит интенсивная деиндустриализация, вызванная добровольно-принудительным разрывом экономических отношений с РФ, своего производства на Украине уже практически не осталось — оно сведено до сборки дронов и самодельных взрывных устройств. Здесь уже в ход идёт простейшая математика, а её, как известно, не обманешь рассказыванием сказок по телевизору.