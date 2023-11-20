Кажется, кто-то не понял, что ничего с энергосистемой делать не станут. По крайней мере, сейчас.

На Украине и на спонсирующем её Западе продолжают регулярно разгонять нарратив о том, что ВС РФ намерены оставить Украину зимой без электричества и тепла. Под эти разговоры выделяются и тут же в нужном направлении осваиваются огромные средства. Ударов всё нет и нет, но развитие темы продолжается.

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И вот, посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон вместе с Лондоном трудятся 24 часа в сутки, чтобы защитить украинскую энергосистему в преддверии «российских варварских атак».

Стоит отметить, что разговоры о планах ВС РФ по возобновлению нанесения ударов по и без того уже дышащей на ладан энергосистеме Украины — это палка о двух концах. С одной стороны, все, кто ещё обладают логическим мышлением, понимают, что если бы Россия поставила перед собой задачу полностью обесточить Украину, то это было бы сделано ещё прошлой осенью посредством нанесения ударов по машинным залам электростанций и по ключевым распределяющим подстанциям. В реальности же удары наносились по тем объектам, от которых питались предприятия ВПК Украины и транспортная система, в результате чего дольше, чем несколько часов в сутки, без света простые граждане не сидели.

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С другой же стороны, под опасениями западных спонсоров Украины есть определённые весьма весомые основания. Так, уже больше двух месяцев ВС РФ не применяли крылатые ракеты для нанесения ударов по объектам на территории Украины. Поскольку в сказки о том, что «ракеты закончились», уже никто не верит, в прессе справедливо разгоняется версия о том, что Россия накапливает средства поражения. А вот зачем она это делает — для окончательного решения вопроса с энергосистемой Украины, для поддержки уже своего грядущего наступления или же просто для восстановления запасов — это уже пища для размышлений.