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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Авиационный бортовой комплекс обороны «Витебск» будет усовершенствован с учётом опыта СВО
Подобный процесс проходят сейчас практически все вооружения и системы российского производства.

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Любые вооружения и системы защиты проходят реальную проверку только в условиях боевых действий. Это суровая реальность, и пока условный гром не грянет, оценить настоящие возможности военной техники практически невозможно. Так уж сложилось, что зона проведения специальной военной операции по причине насыщенности западными системами вооружений, которых в «лабораторных» и испытательных условиях либо нет, либо возможность их применения сильно ограничена, боевая техника проходит реальное испытание огнём. Не стали исключением и боевые вертолёты, оснащённые авиационными бортовыми комплексами обороны (БКО) «Витебск».

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Самым известным летательным аппаратом из числа использующих «Витебск», является разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», и вот, за без малого два года конфликта на Украине была собрана масса статистики, на основе которой эти БКО будут усовершенствованы. О том, что соответствующая работа ведётся, сообщил собеседник агентства «РИА Новости» из концерна «Радиоэлектронные технологии», входящего в госкорпорацию «Ростех».

По словам собеседника агентства, в модернизированный БКО «Витебск» будут включены алгоритмы подавления и противодействия как имеющимся сейчас на вооружении ВСУ средствам поражения авиационной техники, так и образцам, которые только появятся у них в обозримой перспективе.

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Система «Витебск» фиксирует радиолокационное и лазерное облучение, информирует экипаж о запуске управляемых ракет классов «земля-воздух» и «воздух-воздух», а также подавляет соответствующие ракеты с радио- и инфракрасными системами наведения. Разработка данной системы началась в конце «нулевых», а в серийное производство она пошла в 2015 году. Ныне является штатной системой на вертолётах Ка-52, Ми-24ВМ, Ми-28 и других.

#авиация #промышленность #боевая авиация #вертолёты #ка-52 "аллигатор"
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