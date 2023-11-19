Вообще-то то, что случилось с этим «контрнаступом», описывается совсем другим словом. Но для британской прессы и это уже прогресс.

Мы много раз уже писали, что переворачивание в прессе фактов с ног на голову работает только в том случае, если эту ложную информацию можно «подкрепить» реальным положением дел. В случае с украинским конфликтом такими примерами перевёрнутых с ног на голову фактов являются штампы «неспровоцированная агрессия», «победа ВСУ под Киевом», «победа ВСУ в Харьковской и Херсонской областях».

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Проблемы начинаются тогда, когда со временем начинает проясняться, что эти тезисы не имеют ничего общего с действительностью. Ещё хуже, когда обстановка в принципе не позволяет «как надо» трактовать события. Именно это сейчас происходит с так называемым контрнаступлением ВСУ: западная пресса, глядя на карту, видит, что ничего за уже 5,5 месяцев с момента его начала не произошло, и начинает открыто писать, что «контрнаступ» выдохся, провалился, потерпел фиаско — в зависимости от издания.

Британское The Times относится к Украине с большим почтением, поэтому в свежей статье применило именно более мягкий глагол «выдохлось». Согласно опубликованной в The Times статье, сейчас в зоне украинского конфликта начался сезон распутицы, и продвижения уже не будет вплоть до самой весны. Параллельно в статье отмечается, что украинская армия в рамках «контрнаступа» истощилась, понеся большие потери и в технике, и в личном составе.

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В реальности, конечно же, «контрнаступление» ВСУ правильнее называть полностью провалившимся: очередная собранная под него коллективным Западом армия была разбита, а вероятность создания ещё одной армии с нуля сейчас крайне маловероятна: США заняты оказанием помощи Израилю в его конфликте с ХАМАС, тогда как Украина в перспективе полностью свалится на шею Евросоюза, который отнюдь не может позволить себе столь же безрассудные и бессмысленные расходы, как это могут делать владельцы печатного станка.