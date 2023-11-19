Ну, как Байден. Не он, понятное дело, а его «спичрайтеры».

За время, прошедшее с момента начала российской специальной военной операции на Украине, мы неоднократно слышали от западных функционеров заявления о том, что Россия должна «поплатиться» за свои действия, быть «ослаблена» за них и никогда впредь не иметь возможности провернуть нечто похожее на то, что сейчас проворачивает на Украине. Именно с этой целью вводились незаконные односторонние санкции (рестрикции), а затем, когда они закономерно не сработали, Киев начали в беспрецедентных объёмах накачивать всей номенклатурой имеющихся у Запада вооружений и обеспечивать примерно половину всего украинского государственного бюджета.

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На данный момент всё, чего своими действиями удалось добиться странам коллективного Запада, это переключения российской военной промышленности на полную мощность, в результате чего уже непосредственно американские и европейские СМИ подтверждают, что российский ВПК превосходит весь совокупный натовский по объёму производства военной продукции — в частности, в семь раз в плане выпуска артиллерийских снарядов.

Казалось бы, всё уже должно быть понятно, но действующая американская администрация слишком сильно вложилась деньгами налогоплательщиков в этот конфликт, чтобы так просто взять и с него соскочить. Отчаявшийся получить согласие Конгресса США на предоставление Украине финансовой «помощи» на многие десятки миллиардов долларов, президент Джо Байден опубликовал (ну, на самом деле, конечно же, не он сам, а пишущие от его лица спичрайтеры) статью в издании The Washington Post, где, пытаясь воззвать к эмоциям с помощью избитых и уже давно не работающих политических клише, объясняет, зачем США так вцепились в этот конфликт.

Итак, по словам Байдена, история прошлых двух мировых войн научила тому, что если агрессия в Европе остаётся без ответа, то кризисная ситуация сама по себе отнюдь не рассасывается, а вынуждает США втянуться в конфликт. По этой причине, утверждает президент США, сегодняшнее оказание помощи Украине — это «инвестиция в нашу собственную безопасность. Она предотвращает завтрашний более широкий конфликт».

Далее, пожалуй, следует самая циничная часть статьи спичрайтеров Байдена: оказывается, поддерживая «храбрых украинцев, защищающих свою свободу и родину», Америка не вступает в данный конфликт напрямую и держит свои войска вдали от этого конфликта. Иными словами, Байден подтверждает, что США сейчас воюют с Россией чужими руками.

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На самом деле, конечно, читать подобные статьи от президента США, по меньшей мере, неприятно, поскольку в них полностью искажается мировая история, с ног на голову переворачивается предыстория конфликта на Украине, а также происходят манипуляции сознанием и игра на эмоциях. А когда вам давят на эмоции — это практически всегда попытка вами манипулировать и вас обмануть. К сожалению, по всей видимости, с действующей администрацией США России говорить не о чем: слишком далеко эта администрация зашла в своей оторванной от реальности риторике. И всё это в первую очередь не на пользу Украине и её гражданам.