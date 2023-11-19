К сожалению, вся эта значительная часть сейчас у руля.

То, что руководство западных стран, и в особенности это касается наднациональных никем не избранных руководителей Евросоюза, обитают в своей реальности, которая не имеет ничего общего с реальностью настоящей, было очевидно ещё с середины весны прошлого года, когда коллективный Запад сделал ставку на беспрецедентное накачивание Украины оружием, свято веря в то, что это каким-то непонятным здоровому сознанию образом приблизит мир.

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Понятно, что на самом деле поставки Украине вооружений и боеприпасов мир не приближают, а только затягивают конфликт. И вот, сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто, регулярно работающий голосом разума европейской внешней политики, заявил, что «значительная часть политической элиты» в Европе «потеряла рассудок» и находится в состоянии военного психоза. Поведение этой «значительной части» европейских элит Сийярто сравнил с их воображением себя внутри Fortnite [популярная видеоигра от Epic Games — прим. ред.].

Как отметил Сийярто, сейчас Украине и Европе в целом нужен мир, а добиться его поставками вооружений, которые лишь затягивают конфликт, невозможно. По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, необходимы переговоры и прекращение огня.

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На самом деле, конечно же, западные «элиты» всё прекрасно понимают, но, во-первых, первоначально веря в чудодейственное действие незаконных санкций, а затем и распиаренного западного оружия, наговорили слишком много лишнего, а во-вторых, воспринимают Украину исключительно как инструмент по ослаблению и дестабилизации России. Об этом и в США, и в Европе говорили неоднократно, и совершенно ничего не скрывая. Печалит лишь то, что этого, по всей видимости, не слышали на Украине, в результате чего её граждане не отдают себе отчёт в том, какую роль им выделил коллективный Запад во всей этой геополитической «игре». Трагедия заключается в том, что в отличие от Fortnite, в реальности возродиться не получится, а после завершения «матча» поле боя резко не восстановится до предматчевого состояния.