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Воспринимая себя как лидера (самопровозглашённого) исламского мира, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в популистских целях позволяет себе делать заявления, за которыми нет ни мощной турецкой экономики, ни реального политического суверенитета. Например, Эрдоган регулярно обвиняет Израиль в военных преступлениях в секторе Газа, заявляет о нерукопожатности премьера Биньямина Нетаньяху и обещает сделать всё, чтобы наказание настигло преступника.
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В очередной раз сделать «всё возможное» для привлечения Израиля к ответственности за «преступления в Газе» Эрдоган пообещал журналистам сегодня, возвращаясь в Турцию из Германии. По словам Эрдогана, Турция не оставит без внимания израильские военные преступления даже в том случае, если все остальные закроют на них глаза.
Турецкий лидер добавил, что собрано уже «большое количество» доказательств, по которым можно привлечь израильское руководство к ответственности в Международном уголовном суде. Дополнительно Эрдоган обвинил мировое сообщество в лицемерии и двойных стандартах, справедливо отметив, что если бы аналогичные военные преступления совершала мусульманская страна, то долго ждать обвинений бы не пришлось.
Пойдёт ли Эрдоган дальше бросания слов на ветер, покажет только время, но, учитывая то, что мы указали в первом абзаце, скорее всего, всё так и останется на уровне популистских лозунгов. Не в том сейчас Турция положении; не в том.