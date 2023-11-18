Как насчёт того, чтобы сделать всё возможное для стабилизации экономики в Турции? А затем уже и всё остальное.

Воспринимая себя как лидера (самопровозглашённого) исламского мира, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в популистских целях позволяет себе делать заявления, за которыми нет ни мощной турецкой экономики, ни реального политического суверенитета. Например, Эрдоган регулярно обвиняет Израиль в военных преступлениях в секторе Газа, заявляет о нерукопожатности премьера Биньямина Нетаньяху и обещает сделать всё, чтобы наказание настигло преступника.

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В очередной раз сделать «всё возможное» для привлечения Израиля к ответственности за «преступления в Газе» Эрдоган пообещал журналистам сегодня, возвращаясь в Турцию из Германии. По словам Эрдогана, Турция не оставит без внимания израильские военные преступления даже в том случае, если все остальные закроют на них глаза.

Турецкий лидер добавил, что собрано уже «большое количество» доказательств, по которым можно привлечь израильское руководство к ответственности в Международном уголовном суде. Дополнительно Эрдоган обвинил мировое сообщество в лицемерии и двойных стандартах, справедливо отметив, что если бы аналогичные военные преступления совершала мусульманская страна, то долго ждать обвинений бы не пришлось.

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Пойдёт ли Эрдоган дальше бросания слов на ветер, покажет только время, но, учитывая то, что мы указали в первом абзаце, скорее всего, всё так и останется на уровне популистских лозунгов. Не в том сейчас Турция положении; не в том.