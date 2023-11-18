Ситуация больше похожа на то, как один утопающий пытается «спасти» того, кто уже на полпути к очевидному исходу.

Сворачивание активной американской поддержки Украины произошло значительно быстрее, чем это можно было себе представить ещё даже полгода назад. Формально, конечно, США продолжают заявлять о том, что будут «помогать» Киеву столько, «сколько потребуется», но на деле финансирование сведено к нулю, а поставки военной техники и боеприпасов сократились, по подсчётам западной же прессы, на 90 % по сравнению с уровнем весны текущего года.

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Что это означает? Три вещи: либо европейские сателлиты США кое-как заместят выпавшее финансирование, либо всё закончится очень быстро и станет для коллективного Запада несмываемым фиаско, либо, пока ещё на то есть призрачная возможность, всё-таки поднимут трубку и позвонят в Кремль.

Третий вариант, безусловно, был бы в первую очередь в интересах Украины, но поскольку её интересы, как бы это ни пытались обставить западные спонсоры Киева, на самом деле мало кого волнуют, конфликт, скорее всего, будет продолжаться. А вот с какой интенсивностью — это уже большой вопрос, поскольку, например, издание The Wall Street Journal со ссылкой на «высокопоставленных» еврочиновников открыто пишет, что заменить США в вопросе поддержки Украины Европа попросту не в состоянии ни в плане поставок военной техники, ни в плане сопоставимого уровня финансирования.

Необходимо понимать, что Евросоюз сейчас и сам находится в рецессии: согласно подсчётам Еврокомиссии, большинство стран-членов ЕС по итогам этого года продемонстрируют либо нулевой, либо отрицательный экономический рост, и даже там, где этот рост формально будет, на практике он составит от 1 до 3 % по сравнению с прошлым годом.

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Президент Украины Владимир Зеленский уже открыто заявляет, что без западной помощи Киеву придётся отступать, но, по всей видимости, американский Конгресс, в котором сейчас верховодят республиканцы, настроен решительно и по-прежнему не согласует проект бюджета с включением в него «помощи» Украине не десятки миллиардов долларов. Необходимо помнить, что 50 % всего бюджета Украины финансируется Западом — и это не наши фантазии, это заявления действующих украинских политиков. Насколько сильно от западной помощи зависят ВСУ, лучше даже не задумываться: доля будет приближаться к 90—100%.