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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский посетовал на острую нехватку на Украине снарядов 155-мм калибра
Всё, дескать, уходит на Ближний Восток. Хотя заканчиваться они у США начали гораздо раньше.

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Вооружённый конфликт на Украине в большей степени решается артиллерией (а с российской стороны ещё и авиацией с беспилотниками). Западные аналитики заявляют о разрыве в количестве артиллерийских стволов и боеприпасов между Украиной и Россией в 10—20 раз в пользу второй, а если добавить сюда ещё и тот факт, что ВСУ пользуются в основном импортной западной военной техникой и западными же боеприпасами, то ситуация давно стала для Киева неконтролируемой.

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Вот и президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что в стране наблюдается острая нехватка артиллерийских снарядов калибра 155 мм — основного для ВСУ в данном конфликте. По словам Зеленского, запасы таких снарядов у Украины сократились на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

На самом деле, конечно, Зеленский выдаёт желаемое за действительное: дефицит артиллерийских снарядов на Западе стал наблюдаться задолго до начала спровоцированного радикальным движением ХАМАС кризиса в секторе Газа. Ещё летом США стали передавать Киеву кассетные артиллерийские боеприпасы по причине истощения запасов стандартных осколочно-фугасных боеприпасов.

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Иными словами, проблемы у ВСУ не потому, что сейчас внимание США переключилось на Израиль, а потому, что США и уж тем более Европа давным-давно «оптимизировали» свою военную промышленность и не способны выпускать вооружения в количестве, требуемом для поддержания континентального конфликта на истощение высокой интенсивности. Не говоря уже о том, что у России на её границах всегда будет преимущество в банальной логистике, тогда как на Украину снаряды должны сначала плыть/лететь из США, затем разгружаться в Европе, и дальше фурами двигаться в сторону линии боевого соприкосновения, преодолевая сотни и тысячи километров.

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