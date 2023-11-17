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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин назвал «ерундой» разговоры о необходимости выхода России из ООН
Лучше ООН реформировать по полной программе, тем более что Россия в ней по праву победителя.

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Дисфункциональность такой международной организации, как ООН, очевидна. Ещё более очевидна неспособность её ключевого органа — Совета Безопасности — выполнять свою ключевую задачу по поддержанию мира и порядка на планете. С момента своего основания ООН так и не предотвратила фактически ни одного серьёзного конфликта. Связано это с тем, что хоть решения Совбеза ООН и являются обязательными для выполнения всеми входящими в Организацию государствами, но у самой организации как таковой отсутствуют меры воздействия на нарушителей, и навязать свою волю она, в общем-то, не в состоянии. Своей армии у ООН нет, санкции Совбез тоже может вводить только против непостоянных членов, и то, только в том случае, если будет набран необходимый минимум голосов без единого голоса «против» от постоянных членов с правом вето.

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На фоне всего происходящего в России звучат, причём уже весьма громко, заявления о том, что стране необходимо выходить из ООН, отказавшись от участия в этом бесполезном балагане. На этот счёт у президента России Владимира Путина есть своё мнение.

По словам Путина, ООН в целом и ЮНЕСКО в частности — это площадки, где люди делятся мнениями и работают. В выходе России из ЮНЕСКО президент не видит необходимости, а разговоры о выходе из ООН в целом и вовсе назвал «ерундой».

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С чем глава государства согласился, так это с тем, что ООН нужно идти в ногу со временем и «подстраиваться» под происходящие изменения. Проще говоря, намекнул на то, что ООН нужно реформировать и модернизировать под давным-давно изменившуюся геополитическую реальность.

#россия #политика #оон
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