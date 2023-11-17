Если бы не подтекст, то выглядело бы завораживающе.

Последнее время популяция «Леопардов» в зоне украинского конфликта становится всё меньше и меньше в результате естественных процессов, поэтому каждый новый «краснокнижный» представитель семейства кошачьих воспринимается как что-то из мира фантастики. Добавляет этому чувству и антураж, запечатлённый сегодня со стороны ВСУ в районе Авдеевки, где танк Leopard 2A6 едет по просёлочной дороге сквозь туман и с включёнными фарами.

реклама

Если бы не подтекст того, что немецкий танк едет продолжать оказывать сопротивление российской специальной военной операции, то воспринимать эти кадры было бы легче. Сюрреализм происходящего же вызывает только максимально негативные и грустные эмоции.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Что до Авдеевки, то ВС РФ медленно, но верно продолжают сжимать «удавку», превращая этот пригород Донецка в огневой мешок. Планы российского командования относительно авдеевской операции пока не до конца ясны, но в прессе не просто так битву за этот населённый пункт окрестили «Бахмутом в квадрате».