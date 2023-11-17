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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры продвигающегося сквозь туман танка Leopard 2 ВСУ в районе Авдеевки
Если бы не подтекст, то выглядело бы завораживающе.

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Последнее время популяция «Леопардов» в зоне украинского конфликта становится всё меньше и меньше в результате естественных процессов, поэтому каждый новый «краснокнижный» представитель семейства кошачьих воспринимается как что-то из мира фантастики. Добавляет этому чувству и антураж, запечатлённый сегодня со стороны ВСУ в районе Авдеевки, где танк Leopard 2A6 едет по просёлочной дороге сквозь туман и с включёнными фарами.

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Если бы не подтекст того, что немецкий танк едет продолжать оказывать сопротивление российской специальной военной операции, то воспринимать эти кадры было бы легче. Сюрреализм происходящего же вызывает только максимально негативные и грустные эмоции.

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Что до Авдеевки, то ВС РФ медленно, но верно продолжают сжимать «удавку», превращая этот пригород Донецка в огневой мешок. Планы российского командования относительно авдеевской операции пока не до конца ясны, но в прессе не просто так битву за этот населённый пункт окрестили «Бахмутом в квадрате».

#россия #украина #политика #боевые действия #leopard 2
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