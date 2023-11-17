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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МТС сообщила об отмене взимания платы за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Очевидно, МТС имела крайне неприятный разговор с представителями ФАС.

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Ещё в прошлом месяце три из четырёх российских мобильных операторов «Большой четвёрки» — «Мегафон», «Билайн» и Tele2 — пообещали исполнить указание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и отметить взимание платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств на другие. В ФАС решение операторов о дополнительной тарификации раздачи интернет-трафика справедливо назвали навязыванием своим клиентам невыгодных условий договора.

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Всё бы ничего, но противиться решению ФАС пытался последний участник «Большой четвёрки» — МТС. В руководстве оператора заявили, что не видят в своих действиях никаких ущемлений интересов абонентов, и что вообще времена тяжёлые. Очевидно, руководство МТС имело крайне неприятный для себя разговор с антимонопольщиками, поэтому сегодня и этот оператор заявил, что отменит на всех тарифах плату за раздачу трафика на другие устройства — в том числе и на архивных безлимитных. Полностью отмена платы за раздачу трафика должна произойти до февраля 2024 года.

Отметим, что практика двойной тарификации, а по-другому это назвать, имеет место уже несколько лет, причём, справедливости ради, МТС к этому беспределу присоединилась самой последней — весной текущего года.

Что же до обоснованности подобных действий, то её попросту нет: трафик уже оплачен, он, по современным меркам, просто мизерный, и оператора совершенно не должно волновать, на что и как абонент расходует оплаченные им гигабайты. Ещё раз: не тера-, а гигабайты; в 2023 году. Цель у операторов была только одна: не заниматься обновлением сетей и оборудования, свалив всё на «сложные времена» и прочие «санкции», и при этом сохранить его работоспособность за счёт «удушения» возможностей абонентов.

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Как мы уже отмечали раньше, абонента (и антимонопольщиков, что важно, тоже) совершенно не волнует, откуда оператор будет брать оборудование: через параллельный импорт, через стимулирование отечественного производителя, призывом через магические обряды, в конце концов. Сети должны обновляться и идти в ногу со временем, а не становиться препонами.

#россия #экономика #мобильная связь #связь #сотовая связь
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