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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона отметил, что необходимо продолжать поддерживать прямой диалог с Шойгу
По самым разным причинам.

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Несмотря на то, что США выступают фактически как кукловоды и тыл для украинских вооружённых сил в вооружённом конфликте с Россией, который, безусловно, имеет массу признаков прокси-конфликта военных сверхдержав, но линии связи между государствами не разрушены окончательно. В частности, военные ведомства двух стран поддерживают контакты, о чём заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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По словам шефа Пентагона, поддержание прямого диалога с российским коллегой — министром обороны Сергеем Шойгу — это важнейшая возможность, которую нельзя упускать, чтобы в будущем разрешать кризисные ситуации.

Важно, что в американской столице осознают опасность утраты связи между Москвой и Вашингтоном. Несмотря на все трудности во взаимоотношениях двух государств, Россия и США всё же уведомляют друг друга об испытательных пусках баллистических ракет, стараются избегать столкновений в Сирии, где продолжается операция по восстановлению территориальной целостности этого ближневосточного государства, а также ведут диалог по линии внешнеполитических ведомств.

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Не удивимся, если и вопросы разрешения украинского кризиса кулуарно между сторонами всё-таки обсуждаются.

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