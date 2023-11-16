Китай об этом знает?

Политика США продолжает вызывать вопросы у тех, кто по какой-то неведомой причине всё ещё верят в непогрешимость Дяди Сэма. Не секрет, что оголтелая антироссийская политика, венцом которой стали беспрецедентные санкции, привела к лихорадочному положению дел в мировой экономике. Пытаясь, по всей видимости, разделить ответственность за происходящий бедлам, сегодня помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт (что любопытно, с 2013 по 2016 год успел поработать послом США на Украине) поделился неожиданным заявлением.

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Как заявил Пайетт, оказывается, США тесно сотрудничают с Китаем по «всем вопросам» санкционного режима в отношении России и потолка цен на российскую нефть.

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Насколько данное заявление соответствует действительности, неизвестно, но, учитывая, что российская нефть давно продаётся выше так называемого потолка цен, а также тот факт, что Китай помогает РФ обходить незаконные западные рестрикции, больше свидетельствует о том, что в Госдепе в очередной раз, как бы это помягче выразиться, преувеличивают. Вряд ли МИД Китая будет давать по этому поводу комментарий, но если он будет дан, мы будем только рады.