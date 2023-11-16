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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Истребитель Су-35С будет усовершенствован с учётом опыта его применения в СВО
Ранее российскую боевую авиацию улучшали по итогам операции в Сирии.

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Испытания на полигонах — это, безусловно, важная часть определения возможностей вооружений, но свои реальные боевые качества техника проявляет... Да, именно в условиях настоящих боевых действий. Так всегда было, так есть и так, увы, будет. Вот и российская современная авиация сейчас проходит своё второе боевое крещение. Первый раз возможности самолётов ВКС России были изучены в ходе антитеррористической операции в Сирии, второй раз — в рамках масштабного конфликта высокой интенсивности на Украине.

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В частности, опыт, полученный в рамках специальной военной операции на Украине, будет использован для более быстрого совершенствования и модернизации истребителей Су-35С поколения «4++». Об этом заявил Александр Пекарш, руководитель Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина.

Как отметил Пекарш, вопросы модернизации авиации, которые ранее занимали продолжительное время, теперь после начала спецоперации решаются в кратчайшие сроки. Именно благодаря этому Су-35С получает изменения, которые, со слов директора КнААЗ, делают данный истребитель лучшим в своём классе.

По мнению руководителя авиазавода, аналогичный путь надо будет пройти и истребителю пятого поколения Су-57. О том, что данные суперсовременные российские истребители применяются в ходе СВО и даже отлично себя провляют, военное руководство страны и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщали ещё в прошлом году, однако никаких фото/видеосвидетельств их применения в Сети нет.

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В этом году КнААЗ передал Минобороны несколько партий Су-35С. Включены ли в новые партии изменения, сделанные в истребителе с учётом опыта СВО, неизвестно.

#россия #авиация #истребители #промышленность #су-35 #боевая авиация #су-35с
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