Ранее российскую боевую авиацию улучшали по итогам операции в Сирии.

Испытания на полигонах — это, безусловно, важная часть определения возможностей вооружений, но свои реальные боевые качества техника проявляет... Да, именно в условиях настоящих боевых действий. Так всегда было, так есть и так, увы, будет. Вот и российская современная авиация сейчас проходит своё второе боевое крещение. Первый раз возможности самолётов ВКС России были изучены в ходе антитеррористической операции в Сирии, второй раз — в рамках масштабного конфликта высокой интенсивности на Украине.

реклама

В частности, опыт, полученный в рамках специальной военной операции на Украине, будет использован для более быстрого совершенствования и модернизации истребителей Су-35С поколения «4++». Об этом заявил Александр Пекарш, руководитель Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина.

Как отметил Пекарш, вопросы модернизации авиации, которые ранее занимали продолжительное время, теперь после начала спецоперации решаются в кратчайшие сроки. Именно благодаря этому Су-35С получает изменения, которые, со слов директора КнААЗ, делают данный истребитель лучшим в своём классе.

По мнению руководителя авиазавода, аналогичный путь надо будет пройти и истребителю пятого поколения Су-57. О том, что данные суперсовременные российские истребители применяются в ходе СВО и даже отлично себя провляют, военное руководство страны и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщали ещё в прошлом году, однако никаких фото/видеосвидетельств их применения в Сети нет.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

В этом году КнААЗ передал Минобороны несколько партий Су-35С. Включены ли в новые партии изменения, сделанные в истребителе с учётом опыта СВО, неизвестно.