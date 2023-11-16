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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Набиуллина рассказала, при каком условии ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена
При весьма логичном.

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На сегодняшний день ключевая ставка Центрального банка России составляет 15 % годовых. Показатель, видя который, любители натягивать российскую действительность на западную фантазию впадают в состояние, близкое к бесконечному шоку и подавленности. Суровая экономическая реальность, впрочем, такова, что при разгоняющейся инфляции подъём ключевой ставки позволяет снизить её темпы за счёт удорожания денег и, как следствие, уменьшения их количества в системе. Занимаются этим не только в России, но и в США, где ключевая ставка ФРС достигла рекордных за последние двадцать два года значений.

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Параллельно с удорожанием денег в России укрепляется и рубль, что приводит к снижению инфляции в сегменте импортных товаров, которых, кто бы что ни говорил, было, есть и будет на российском рынке запредельно много. И вот, сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка будет снижена в том случае, если показатель годовой инфляции в стране достигнет целевого значения в 4 %.

По словам Набиулинной, развитие событий позволяет предположить, что годовая инфляция вернётся к 4 % в следующем году, после чего ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки.

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В качестве причин роста инфляции в России Центробанк во время последнего повышения ключевой ставки в прошлом месяце озвучил рост экономической активности населения, а также набирание популярности потребительских кредитов. Собственно, чтобы сделать кредиты менее привлекательными, ключевая ставка и поднимается. Каким же образом высокая ставка влияет на укрепление рубля? Всё достаточно просто: при высокой ключевой ставке растут не только проценты по кредитам, но и проценты по депозитам в рублях. Проще говоря, накопленные и лежащие без дела доллары замещаются дорожающими в таких условиях рублями и вбрасываются в экономику.

#россия #финансы #экономика
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