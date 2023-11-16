Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубль продолжил укрепление к доллару и евро
Медленное, но всё же укрепление.

реклама

Несмотря на то, что доля доллара и евро в российском торговом балансе неуклонно сокращается, и причины этого понятны, в обществе, основные бытовые потребности которого за исключением пищевых продуктов обеспечиваются именно за счёт импорта, причём в значительной степени долларового, сохраняется трепетное отношение к экономическому показателю курса национальной валют к валютам иностранным, поскольку именно от этого показателя в значительной степени зависит общая инфляция в стране.

реклама

После примерно года постоянного ослабления на фоне восстановления потребительского рынка и экономической активности населения месяц назад рубль на фоне взвинчивания ключевой ставки ЦБ РФ и указа об обязательной продаже валютной выручки отдельно отобранными экспортёрами начал укрепляться. Со значения месячной давности в 101 с лишним рубль за один доллар данный показатель к сегодняшнему вечеру укрепился до 88,95 рублей за одну зелёную бумажку с изображением Джорджа Вашингтона.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Как мы уже неоднократно отмечали, хоть укрепление рубля и имеет место, но оно остаётся слишком медленным и неуверенным. Многочисленные аналитики, которые понимают, насколько в случае с Россией важно соблюдать интересы как экспортёров, так и импортёров, трубят о том, что оптимальный курс должен составлять примерно 65—75 рублей за одну единицу вечнозелёной валюты. В идеале, конечно, чтобы валюта укрепилась хотя бы до верхней границы данной условной нормы, где бы и зафиксировалась. Впрочем, учитывая пертурбации в мировой экономике, вызванные неадекватным поведением западных стран, вряд ли в обозримой перспективе мы к этому значению придём.

#россия #финансы #экономика #курс валют
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Набиуллина рассказала, при каком условии ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
20
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
13
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
33
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
20
Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ
4

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
19:37
Ti Super Puper
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4080 сняты с производства
Джон Коннор
19:36
И будет стоит в 2 раза жороже, чем 4090
Графический процессор Nvidia GB202 Blackwell получит память GDDR7 и 384-битную шину
Genry
19:30
Автор, не бери тяжелого в руки и не пиши таких кривых и безграмотных статей. "В отличие от турецких и американских аналогов, "Альтиус" способен выполнять задачи над всей Европой и может пролететь до 1...
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
RandomXP
19:13
По мне, если мало денег, а играть хочется - лучше FogPlay на рынке сегодня ничего нет.
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
SkyMaXX
19:12
Восхищаюсь и Дракеном и Виггеном. Шикарные самолёты в своё время. Но их внешняя красота до сих пор одна из самых выдающихся.
Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
Александр Бабиковский
19:09
ну и маразм. 4070, 4070 ti, 4070 ti super, а дальше будут 4070 ti super ti?
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4080 сняты с производства
Александр Бабиковский
19:07
бот, чому не на фронте?
Армия РФ применила под Авдеевкой «лучи смерти» – чем опасен для ВСУ боевой элемент «Мотив-3М»
FelsheR-BAN100712
19:07
на таких людях и держится мировой порядок, долгих лет бате!)
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
FelsheR-BAN100712
19:02
Так Белоруссия больше 404 в её лучшие времена производит. Качество отличное. Производство и сельское хозяйство в отличии от окраинцев не продали с молотка западным хозяевам. И уж всяко лучше в Белорус...
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
FelsheR-BAN100712
18:58
Это как-то совсем по амдешному, особенно если уже есть 6-8ми ядерник... ибо сомневаюсь что человек с в550 сидит на х2-4 ядерном проце и ждет 5600хд3.
AMD планирует выпустить еще 2 процессора AM4 V-Cache
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем