Медленное, но всё же укрепление.

Несмотря на то, что доля доллара и евро в российском торговом балансе неуклонно сокращается, и причины этого понятны, в обществе, основные бытовые потребности которого за исключением пищевых продуктов обеспечиваются именно за счёт импорта, причём в значительной степени долларового, сохраняется трепетное отношение к экономическому показателю курса национальной валют к валютам иностранным, поскольку именно от этого показателя в значительной степени зависит общая инфляция в стране.

реклама

После примерно года постоянного ослабления на фоне восстановления потребительского рынка и экономической активности населения месяц назад рубль на фоне взвинчивания ключевой ставки ЦБ РФ и указа об обязательной продаже валютной выручки отдельно отобранными экспортёрами начал укрепляться. Со значения месячной давности в 101 с лишним рубль за один доллар данный показатель к сегодняшнему вечеру укрепился до 88,95 рублей за одну зелёную бумажку с изображением Джорджа Вашингтона.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Как мы уже неоднократно отмечали, хоть укрепление рубля и имеет место, но оно остаётся слишком медленным и неуверенным. Многочисленные аналитики, которые понимают, насколько в случае с Россией важно соблюдать интересы как экспортёров, так и импортёров, трубят о том, что оптимальный курс должен составлять примерно 65—75 рублей за одну единицу вечнозелёной валюты. В идеале, конечно, чтобы валюта укрепилась хотя бы до верхней границы данной условной нормы, где бы и зафиксировалась. Впрочем, учитывая пертурбации в мировой экономике, вызванные неадекватным поведением западных стран, вряд ли в обозримой перспективе мы к этому значению придём.